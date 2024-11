La presidente de PERUMIN 37 Convención Minera, Jimena Sologuren, abordó la problemática que afronta el país para la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). En entrevista con Diálogos Mineros, programa del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), enfatizó que no se debe extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ya que ha fracasado en dicho objetivo.

“El Reinfo no ha logrado el propósito de formalizar a la minería artesanal, todo lo contrario, se ha convertido en un incentivo perverso para la no formalización. Ya han pasado 12 años de esta apertura que se dio con el fin de lograr la formalización, pero ha fracasado rotundamente. No se ha logrado el propósito y es momento ya de que no se vuelva a abrir el Reinfo y más bien se respete la fecha de caducidad que es este año”, afirmó Sologuren.

Asimismo, señaló que se necesita una nueva ley que permita la eficiente formalización de la MAPE. Además, reconoció que esta actividad a pequeña escala representa una parte importante de la actividad minera en el país y de la dinamización de la economía.

“Tenemos que reconocer que también son una fuerza muy importante para el desarrollo del país, pues es una gran oportunidad de trabajo también y llegan a muchas partes. Entonces, no podemos desestimar la importancia de la minería artesanal. Pero nuevamente es importante que se haga cumpliendo con las normas”, apuntó.

En ese sentido, se refirió a la Ley MAPE que el Ejecutivo ha señalado que se encuentra en discusión a nivel de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y se espera que pronto se presente en el Congreso.

“Esperemos que cuanto antes pase al Congreso porque es verdad, necesitamos una ley que permita la formalización de pequeños mineros y mineros artesanales y también la fiscalización de sus actividades”, reiteró.

