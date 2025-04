Algunos congresistas adelantaron la campaña electoral y buscan mantener la Ley Tope, considerada populista, dice Víctor Fuertes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE). En entrevista con Correo señala que esa ley excluye de los créditos a las mypes y a los trabajadores informales que no tienen historia crediticia porque no permite una evaluación de riesgo efectiva de los interesados en acceder a un préstamo, lo que si haría una fintech.

¿La Ley Tope es un serio problema para la inclusión financiera?

Los topes a la tasa de interés son una forma de precios máximos que no funciona en ningún lado, genera escasez de créditos, saca del mercado a una parte de la demanda y genera un mercado negro. Muchos prestatario se obligan a ir a los informales. Los créditos informales existen desde hace mucho tiempo, el gran cambio en los últimos años es el surgimiento del “gota a gota” con cobro delincuencial. Estimamos que dos tercios de los que acceden a un crédito informal, que es infinitamente más caro, terminan pagando tasas por encima del máximo que dispone la norma (113%).

¿Pero el “gota a gota” cobra 1000%?

Una tasa de interés de 20% mensual, que es muy usual en ese tipo de préstamos, significa una tasa anualizada de 800%. Pero gran parte de esos créditos cobra 20% después de 21 días y está por encima de 1000% anual. Apelan a este tipo de crédito quienes enfrentan alguna emergencia, muchas veces por tema de salud, y los que están excluidos del sistema financiero formal y que no pueden demostrar su capacidad de pago, así como las micro y pequeñas empresas (mypes), que generalmente no tienen historia crediticia.

¿Se estima cuántos acceden al gota a gota?

Se estima que los que acceden a los créditos informales son más o menos 600 mil hogares en el país en el ámbito urbano, según un estudio del IPE del 2024. Aproximadamente el 30%, unos 200 mil hogares accedieron al gota a gota. No ha habido un crecimiento exponencial, el número de créditos informales se mantiene. En la medida que la Tasa de Interés de Referencia (TIR) se está ajustando también le ha dado espacio al sistema financiero para empezar a bajar tasas, con lo que se hace más competitivo.

La Ley Tope es considerada populista, lo que haría que el Congreso, de cara a las elecciones, se resista a derogarla

Creo que, efectivamente, la campaña electoral ya parece haber empezado entre algunos congresistas y las medidas populistas no van a faltar, como mantener tope a la tasa de interés como una muestra más de que los precios así no funcionan, es bastante evidente. Perú necesita de reformas estructurales, en el mediano plazo y no necesariamente son políticamente fáciles.

¿Entonces?

No significa que los créditos formales sean imposibles. Por una parte hay que reconocer cuáles son los problemas de fondo, si los problemas son de acceso a información para evaluar a los potenciales usuarios, la inclusión financiera debe apelar a la tecnología. Además, hay que ver cómo desarrollamos condiciones adecuadas para que las Fintech puedan tener un mejor perfil de riesgo, más fino, de los usuarios, que se reflejará en las tasas que les cobrará las entidades financieras. Los que pagan tasas más allá del tope permitido (113%), en la actualidad, podrían terminar pagando mucho menos.

¿Las fintech pueden ser determinantes?

El desarrollo de fintech requieren de un impulso desde el sector público para que la regulación sea más pro competitiva, que permita entrar nuevos tipos de actores en el mercado, considerando que los créditos de consumo y los créditos a mypes no solo son atendidos por los bancos, también están las cajas municipales y rurales, así como las edpymes. Es necesario generar una mayor competencia, pero se necesita que se elimine la Ley Tope.