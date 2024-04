Según el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, se espera que las expectativas de los empresarios mejoren e inviertan y el sector crezca este año 10%. En diálogo con Correo, afirmó que la Contraloría debe verificar que los comités que entregan obras públicas esté integrados por personas probas, ajenas a la entidad comprometida, y que se hagan bien los expedientes técnicos para evitar las adendas.

El sector construcción empezó a recuperarse...

Sí, empezó a recuperarse. Hay un tema que se debe considerar, en el 2023 cayó mucho y, naturalmente, tenía que haber un rebote y ojalá podamos crecer al final del año, por lo menos, 10% para recuperar lo que se tenía en 2022. En 2023 se cayó casi 9%.

En enero creció más, en febrero menos, ¿en marzo?

No tenemos aún los números de marzo. La obra pública está empujando este año al sector, a diferencia del año pasado. El problema es que la inversión privada se recupera muy lentamente, en 2023 cayó de forma importante, y este año debería tener un buen rebote. Hay una recuperación de la inversión privada, pero no en la magnitud que se espera para el 2024.

Pero los ánimos de los inversionistas del sector...

Han mejorado las expectativas, pero necesitamos un poco de euforia, que el inversionista, el sector privado, el empresario diga que apuesta porque ve que la economía viene bien, que la política está estable, que hay buenas oportunidades, pero aún tiene dudas. Hay mejora con relación a las expectativas de inicio del 2023, cuando se juntaron fenómenos naturales y conflictos sociales y no se sabía qué pasaría con el Gobierno. Las expectativas eran muy negativas, ojalá sean mejores este año para dar impulso a las inversiones.

¿Qué hace que la euforia esté ausente?

Creo que es el ruido político, hace daño. Ya no es como en años anteriores cuando la política y la economía iban en cuerdas separadas. El ruido político es del Ejecutivo, del Congreso, pero el Poder Judicial también tiene responsabilidad. El ruido político frena la economía, que a su vez frena inversiones. Si el ruido político fuera por un lado y la economía crecería como hace 15 años, a 6% o 7%, las expectativas serían otras.

El Congreso carga el gasto con sus normas.

Sí, el Congreso saca normas populistas, que no hacen ningún favor a las expectativas, hacen daño a la economía, como el retiro de las AFP. De otro lado, la Contraloría hace mucho daño a las obras públicas, hay cerca de S/27 mil millones parados, tiene un mecanismo de control muy anticuado.

¿Falta un control efectivo?

Sí, debe tener un control efectivo, debe ver quiénes conforman el Comité Especial que contrata, ver sus antecedentes, si hay o no probidad en una contratación. Debe ver quién contrata un expediente técnico y si está bien hecho o no; saber por qué se convocó a una licitación con un expediente técnico mal hecho, que genera adendas. A veces estos expedientes se hacen mal adrede, para que salgan las adendas. Para asignar una obra se encarga a un comité de selección, la Contraloría debe verificar que esté integrado por gente proba, que no esté ligada a ninguna autoridad ni a ninguna empresa para evitar que la licitación salga dirigida a determinada empresa, persona. Hemos sugerido que los comités de selección sean integrados por personas ajenas a la entidad. Se podría incorporar a la sociedad civil mediante los colegios profesionales o universidades y evitar que se filtre la corrupción. Cuando surge un imprevisto en una obra, porque un expediente, un proyecto no siempre encuentra en el campo lo que se ha planteado, funcionarios en los tres niveles de gobierno se aterran de firmar una adenda, pero el contratista necesita que se le apruebe un adicional. La Contraloría, que tiene un control concurrente, no se pronuncia, pero, en el control posterior encuentra que no fue correctamente aprobado el adicional o no lo considera conveniente hacerlo,

¿Entonces, la Contraloría debe mejorar su labor?

La Contraloría tiene que revisar su rol, su rol no puede ser que cada vez haya más obras públicas paralizadas, al contrario debería apuntar que haya cada vez menos obras públicas, que tenga un control muy efectivo.

Jorge Zapata

Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Ingeniero Industrial por la Universidad Ricardo Palma. Veinte años de trayectoria en la actividad inmobiliaria y de construcción. Ex director de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).