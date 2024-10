El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, pide al Congreso trabajar una Ley de Zona Económica Especial (ZEE) para Chancay, pero que funcione . En declaraciones a Correo explicó que las de Tacna y Paita son del Estado y no funcionan. Dijo que sería ideal que esta ley salga antes de la cita de líderes de APEC, en noviembre próximo. Además, pidió al Ejecutivo publicar el reglamento de la Ley de Cabotaje para que acompañe a Chancay.

¿Qué expectativas tiene sobre la próxima cita de líderes de APEC?

El foro económico de APEC representa el 60% de la economía mundial, Perú exportará a las principales 21 economías del mundo. El mercado de APEC representó el 68.5% de las exportaciones del mundo en el 2023. Cinco de sus economías reciben el 90.3% del total de exportaciones que recibe este foro económico: China, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Japón.

Hay mucho optimismo...

Pronto tendremos un nuevo aeropuerto Jorge Chávez, un megapuerto en Chancay. Lamentablemente Perú se quedó en el tiempo con los trenes de cercanía, que permitirán mejorar logística. Tampoco entra en vigencia la Ley de Cabotaje porque no tiene reglamento, a pesar de que es muy importante para que acompañe a Chancay porque permitirá el traslado de puerto a puerto de contenedores, se necesita para desarrollar aún más el comercio exterior. También se necesita una Ley de Zona Económica Especial (ZEE) para Chancay.

La Zona Económica Especial...

Es una propuesta de los privados. Hay ZEE en Perú y no funcionan porque las administra el Estado. Nosotros hemos presentado una propuesta para generar una Ley de ZEE que la administre el privado, que funcione, de lo contrario sería como el de Tacna, Paita, etc. La propuesta es no cobrar Impuesto a la Renta (IR) por un determinado número de años. Solo así se podrá tener un polo industrial, donde estarían empresarios de todo el mundo, generando empleos formales, los que pagarán IR e IGV por el mayor consumo. Apostamos por crear empleos y la transferencia de tecnología.

Interesa la tecnología...

Sí, porque estamos apostando que lleguen empresas ensambladoras de autos, de software, empresas de alta tecnología. Es ganar ganar. El Gobierno quiere cobrar 15% (IR) de 0 porque no existe nada. Al inicio es 0, pero creo empleos, transfiero tecnología, aprendo, genero conocimientos y en 8 o 10 años y luego se paga impuestos, cuando las empresas empiecen con el retorno de sus utilidades.

Falta una norma ...

Efectivamente, en Perú se hacen las cosas un poco al revés. Estará el puerto y aún no están las carreteras, no están los trenes. Es como en las invasiones, primero se invaden los terrenos y luego se pide los servicios básicos. Se puede tener el terreno para una ZEE en Chancay y luego se buscar instalar todos los servicios, construir infraestructuras y, al final, se pondrán las fábricas, pero esa no es la forma correcta.

¿Se necesita impulsar la Ley de ZEE?

Todos los gremios estamos en el Congreso todos los días, tratando de convencer. Primero a los congresistas, que al parecer ya se convencieron de la importancia de una Ley de ZEE. Segundo, tratando de convencer al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), que por ahora está muy reacio al inicio de la ZEE con un 0% del IR, tiene que promover el desarrollo del país, entiendo que hay necesidad de caja fiscal, que hay un déficit fiscal grande, pero ahora no se va recaudar así se ponga 15% porque de repente no viene nadie.

¿Una ZEE dará mucho movimiento económico en Chancay?

Exacto, todo el movimiento económico que se dé con la ZEE de Chancay se ampliará a la ciudad de Chancay, más al sur, más al norte, va generar más polos de desarrollo, así funciona la economía de libre mercado.