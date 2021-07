El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, dejó ayer abierta la posibilidad de seguir al frente de esta entidad rectora de la política monetaria del Perú.

Anoche confirmó que Pedro Castillo lo invitó a seguir al frente del BCR, el mismo que preside desde el 2006, pero dijo que primero esperará a que se le proclame (presidente de la República).

“Cuando me invitó el profesor Castillo, le he agradecido y le he dicho que voy a conversar de manera más larga con él cuando lo proclamen. He agradecido profundamente que haya pensado en mí”, afirmó durante su participación en el Foro Virtual “Economía peruana: La agenda pendiente tras el Bicentenario” que organizó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La última vez que se contactó con los medios de comunicación, Velarde adelantó que podía ser la última reunión porque pensaba dar un paso al costado.

Méritos. De otro lado, cuando fue requerido sobre por qué el BCR destaca respecto a otras entidades pública, afirmó que es cuestión de meritocracia. “Incluso, tenemos la tercera parte de la gente que había hace 30 años. Cuando vemos otras entidades públicas, sus presupuestos se han multiplicado varias veces en términos reales, pero el BCR mantiene su presupuesto”, precisó.

Refirió que desde hace 55 años hay un concurso para seleccionar al personal calificado en base a méritos. Continuidad de Velarde sería una señal clave para el mercado.

Sistema

El Ejecutivo designa a cuatro miembros del directorio del BCR, entre ellos al presidente. El Congreso elige a tres.

