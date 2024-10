El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, acudió a la Comisión de Presupuesto del Congreso y aclaró las funciones de su entidad luego de que algunos parlamentarios de Perú Libre le formularan preguntas fuera de contexto sobre empleo, impuestos y quiebra de bancos.

Con tono ameno, Velarde enfatizó que el BCR no forma parte del Ejecutivo y su labor se limita a controlar la inflación y monitorear la economía.

“No somos el Gobierno. No soy el presidente del Ministerio de Economía ni Produce. Es un banco central cuya tarea es informar de la economía y controlar la inflación, no hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de la agricultura, no puedo meterme al Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas”, expresó Velarde.

Luego continuó con: “no me corresponde. Como yo no acepto que el Ministerio de Economía se meta en el BCR (...). No me corresponde a mí estar dictando que hace el Ejecutivo”.

Presentación del presidente del BCR, Julio Velarde, ante comisión del Congreso. (Video: Canal N)