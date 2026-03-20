El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, advirtió que el alza internacional del petróleo y otras materias primas afecta con mayor intensidad al Perú que a las economías desarrolladas, debido a factores estructurales vinculados al nivel de ingresos y al consumo interno.

Julio Velarde explicó que en el país los alimentos tienen un mayor peso dentro de la canasta familiar, lo que provoca que cualquier incremento en los precios internacionales impacte más en la inflación.

Esta situación responde a que los hogares destinan una mayor proporción de sus ingresos a productos básicos.

Asimismo, precisó que insumos como el trigo inciden más en el precio final de productos como el pan en Perú que en países desarrollados, lo que amplifica los efectos de las variaciones en los mercados globales.

El titular del BCR añadió que el aumento del precio del petróleo también genera efectos indirectos, como el encarecimiento de fertilizantes y de la producción agrícola, lo que termina elevando los costos de los alimentos y presionando aún más la inflación.