Las condiciones actuales hacen prever que El Niño tendrá una magnitud extraordinaria a nivel mundial, el más alto en registros históricos, se compara al del 1987, señaló el presidente del Banco Central de Reserva (BCR),Julio Velarde.

Tanto que golpeará la actividad económica, la inflación y precios de alimentos, precisó durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso en el marco de la discusión de los supuestos macroeconómicos que sustentan el Presupuesto Público 2027.

Precisó que el fenómeno climático podría afectar los cultivos en el norte del país, como el arroz y el algodón, mientras que en la sierra la sequía podría afectar productos como la papa.

Inflación

Velarde señaló que el escenario para los próximos meses no es favorable. “Desgraciadamente viene El Niño y va a afectar precios domésticos y precios internacionales”, advirtió.

Explicó que el impacto sobre la inflación sería temporal, pero mejorará en el 2027. “El escenario con respecto a inflación no es bueno, felizmente es temporal. Pasado marzo y abril del próximo año esperamos un descenso importante”, anotó.

Pero, destacó que los indicadores de la economía peruana muestran actualmente una evolución favorable, que “vienen con suma fuerza”, como que la inversión privada creció 15.5% durante el primer semestre y que el empleo aumentó 6% en julio.

Velarde también señaló que la contratación de personal se mantiene en sus niveles más altos desde 2013 y que esta mejora ya comienza a traducirse en mayor empleo.

En esa línea, refirió que el objetivo es que el PBI no primario mantenga tasas elevadas de crecimiento, particularmente en sectores menos expuestos al impacto de El Niño.