La presidenta Keiko Fujimori indicó que en su mensaje a la Nación, que su gobierno solicitará al Congreso de la República facultades legislativas delegadas para implementar medidas urgentes frente a los efectos del fenómeno El Niño y el avance de la inseguridad ciudadana.

El anuncio fue realizado durante su primer Mensaje a la Nación, en el que sostuvo que ambas problemáticas requieren una respuesta inmediata del Estado.

La mandataria precisó que, mientras se tramita el pedido de facultades, el Ejecutivo emitirá decretos de urgencia para atender las necesidades más apremiantes del país.

Asimismo, informó que convocará a los gobiernos regionales y locales a participar de manera coordinada en las labores de prevención, atención y reconstrucción frente a los posibles impactos del fenómeno climático.

En materia de seguridad, Fujimori adelantó que su gestión trabajará de manera articulada con el Poder Judicial y el Ministerio Público para impulsar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia y mejorar la respuesta del sistema de justicia.

“La lucha no será únicamente contra el delincuente común”

La jefa de Estado aseguró que la estrategia no solo estará dirigida a combatir la delincuencia común, sino también a desarticular las organizaciones criminales nacionales e internacionales vinculadas a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.

Para ello, anunció el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia con el fin de identificar y capturar a los cabecillas y desmantelar las estructuras económicas que financian estas actividades ilícitas.

Fujimori también advirtió que su gobierno mantendrá una política de tolerancia cero frente a la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú.