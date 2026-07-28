La presidenta Keiko Fujimori aseguró que priorizará a las micro y pequeñas empresas (Mypes) por constituir la mayor parte del tejido empresarial del país y sustento de millones de familias peruanas, por lo que anunció que reactivará el programa Promype.

Durante su primer Mensaje a la Nación, la mandataria sostuvo que los emprendedores requieren un Estado que facilite su crecimiento y elimine las barreras que limitan su desarrollo. “Nuestros emprendedores no piden privilegios, piden que el Estado deje de ponerles obstáculos y los ayude a crecer”, afirmó.

Como parte de las primeras acciones de su gestión, Fujimori incidió en que durante los primeros 100 días de gobierno s e reactivará el programa Promype, se ampliará el acceso al financiamiento a través de Cofide y se fortalecerá el programa Compras a MYPErú, con el objetivo de impulsar la competitividad y el crecimiento de las pequeñas empresas.

Asimismo, anunció que el Ejecutivo promoverá el uso del factoring como mecanismo para mejorar la liquidez de las mypes y facilitar su acceso al capital de trabajo, permitiéndoles fortalecer sus operaciones y expandir sus actividades.

La jefa de Estado adelantó además que su administración presentará una serie de reformas tributarias y laborales orientadas a reducir de manera significativa la informalidad laboral, asegurando que estas medidas se implementarán sin afectar los derechos de los trabajadores.

Finalmente, Keiko Fujimori destacó que el fortalecimiento de las mypes será un eje clave para la reactivación económica del país. “Cuando mejora el ingreso de un trabajador, progresa una familia; cuando la inversión encuentra confianza, se genera empleo; y cuando una mype crece, avanza el Perú”, concluyó.