Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 91.8% de los peruanos tiene algún seguro de salud, pero la cobertura no siempre garantiza el acceso oportuno al tratamiento respectivo y a la entrega de medicamentos.

Del total de asegurados, el 63.3% depende del Seguro Integral de Salud (SIS), que refleja la alta demanda sobre el sistema público y la necesidad de iniciativas complementarias impulsadas por el sector privado.

Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que en Perú, nueve de cada diez pacientes que se atienden en un centro de salud publica se ven obligados a comprar sus medicamentos en boticas y farmacias. Es así, que el 87% de los que se atienden bajo el SIS y el 92% de los pacientes de EsSalud acuden a establecimientos privados.

Privado

Es así que las empresas farmacéuticas están incrementando su participación en programas de acceso a medicamentos y prevención, estrategia que además de generar impacto social contribuye a reducir barreras económicas para miles de familias.

Una de ellas es Laboratorios Bagó del Perú, que está consolidando una gestión sostenible orientada a su Visión 2032: “Impulsamos un futuro más sano en todo, de valor compartido, innovación sostenible y liderazgo consciente”.

“La sostenibilidad en el acceso a la salud se expresa en hechos concretos y la empresa impulsa el programa de Apoyo al Paciente Contactum, que ha facilitado tratamientos gratuitos a 32,700 pacientes, contribuyendo a la continuidad terapéutica de quienes enfrentan limitaciones económicas para sostener sus tratamientos”, explicó Lucero Vergara Persivale, gerenta general de Bagó del Perú

En esa línea, refirió que también la educación en salud forma parte de ese propósito y el laboratorio llegó a 8.4 millones de personas con contenidos orientados a promover prevención, cuidado y bienestar, acercando información clara y confiable a la comunidad.