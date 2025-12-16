La economía se muestra dinámica, principalmente por actividades primarias como la minería, pesca, principalmente.
La economía se muestra dinámica, principalmente por actividades primarias como la minería, pesca, principalmente.

La economía peruana mantuvo su ritmo de crecimiento en octubre, cuando registró una expansión de 3.62% frente a igual mes del 2024, impulsada por una mayor producción minera metálica, así como de la pesca y construcción, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, creció menos que setiembre, cuando registró una expansión de 3.94%.

La producción del sector Minería e Hidrocarburos creció 6.81%, frente al 2.09% de setiembre 2025, en la que tuvo gran participación la minería metálica, que creció 7.18% (versus los 2.28% de setiembre).

El INEI informó que se registró reportes al alza en el volumen de producción de zinc (+30.93%), cobre (+4.52%), molibdeno (16.30%), plata (12.99%), hierro (5.35%), estaño (31.75%) y plomo (4.93%).

Pero, la producción de oro se contrajo en 6.98%. En tanto, el subsector hidrocarburos creció 4.21% por el mayor volumen de extracción de petróleo crudo y de líquidos de gas natural.

Sectores

Mientras que otros de los sectores que registraron resultados positivos en octubre fueron la Pesca (25.70%); Construcción (4.39%); Comercio (4.09%); Electricidad, Gas y Agua (3.75%) y Manufactura (3.06%), este último repuntó versus a setiembre (1.73%).

El sector Agropecuario presentó una variación de +1.88% con respecto a similar mes del año anterior, sustentado en el subsector agrícola en 1.59% por los mayores volúmenes de producción de fresa (152.1%), manzana (129.8%), café (53.3%), papa (14.0%), etc.

Sin embargo, en setiembre, el sector Agropecuario creció 12.10%.

El sector Electricidad, Gas y Agua tuvo una expansión de 3.75% frente a igual mes 2024, explicado por los subsectores electricidad (4.09%), gas (1.69%) y agua potable (1.58%).

El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información tuvo una fuerte contracción en octubre, cuando registró -1.01% por la menor demanda de los servicios de telefonía y de transmisión de datos.

TAGS RELACIONADOS