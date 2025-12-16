La economía peruana mantuvo su ritmo de crecimiento en octubre, cuando registró una expansión de 3.62% frente a igual mes del 2024, impulsada por una mayor producción minera metálica, así como de la pesca y construcción, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, creció menos que setiembre, cuando registró una expansión de 3.94%.

La producción del sector Minería e Hidrocarburos creció 6.81%, frente al 2.09% de setiembre 2025, en la que tuvo gran participación la minería metálica, que creció 7.18% (versus los 2.28% de setiembre).

El INEI informó que se registró reportes al alza en el volumen de producción de zinc (+30.93%), cobre (+4.52%), molibdeno (16.30%), plata (12.99%), hierro (5.35%), estaño (31.75%) y plomo (4.93%).

Pero, la producción de oro se contrajo en 6.98%. En tanto, el subsector hidrocarburos creció 4.21% por el mayor volumen de extracción de petróleo crudo y de líquidos de gas natural.

Sectores

Mientras que otros de los sectores que registraron resultados positivos en octubre fueron la Pesca (25.70%); Construcción (4.39%); Comercio (4.09%); Electricidad, Gas y Agua (3.75%) y Manufactura (3.06%), este último repuntó versus a setiembre (1.73%).

El sector Agropecuario presentó una variación de +1.88% con respecto a similar mes del año anterior, sustentado en el subsector agrícola en 1.59% por los mayores volúmenes de producción de fresa (152.1%), manzana (129.8%), café (53.3%), papa (14.0%), etc.

Sin embargo, en setiembre, el sector Agropecuario creció 12.10%.

El sector Electricidad, Gas y Agua tuvo una expansión de 3.75% frente a igual mes 2024, explicado por los subsectores electricidad (4.09%), gas (1.69%) y agua potable (1.58%).

El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información tuvo una fuerte contracción en octubre, cuando registró -1.01% por la menor demanda de los servicios de telefonía y de transmisión de datos.