Tras su sorpresivo discurso en CADE 2019, María Isabel León, presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), explica a Correo las implicancias y los cambios que el gremio empresarial realiza para sacudirse de los cuestionamientos por financiar campañas políticas.

También evalúa el desempeño del Ejecutivo y brinda recomendaciones para reactivar el crecimiento económico en el 2020, pues este año se cerraría con 2.2%.

En CADE, exhortó a los empresarios envueltos en cuestionamientos por aportes a campañas a que den un paso al costado, ¿a qué quiso referirse exactamente?

Nosotros como gremio empresarial tenemos el mandato de defender principios, como libertades económicas y la inversión privada. Estamos en el siglo XXI y ello implica también tener empresas que tengan una responsabilidad de un gobierno corporativo ético, que cumpla con los valores de los buenos principios. Entonces, el haber tomado conocimiento que hubieron algunas empresas, no me refiero a las donaciones que hayan hecho personas naturales, sino de empresas que hayan podido hacer [aportes], nos generaba una situación difícil. Quizá ya por el transcurso de los años no hablamos necesariamente de un acto ilegal, pero sí de un acto que tiene una implicancia en la reputación de una empresa (...) Estamos viendo que las empresas puedan ser reconocidas por la sociedad como cumplidoras de sus propias pautas. Si no somos capaces de cumplir nuestras propias gobernanzas, difícilmente podemos exigirle al Gobierno que cumpla con la suya. Es una acción que se produjo en un espacio de reflexión y ha sido finalmente positiva para la sociedad.

¿Cree que la decisión del Grupo Credicorp de retirar a Dionisio Romero de su directorio va acorde con esta línea?

No quiero analizar esta decisión, que es de un grupo privado, pero sí señalar que los tiempos llamaban a la reflexión y a renovar este compromiso de las empresas por cumplir los principios éticos y de gobernanza corporativa para todos.

¿Qué medidas se han implementado desde su discurso?

En principio, hemos fijado la creación de un comité ad hoc, formado por una serie de personalidades que nos va a permitir revisar los códigos de ética que tenemos al interior de cada uno de los gremios. Nosotros no asociamos a empresas de manera individual, sino a gremios empresariales. Somos el gremio de gremios y tenemos sentados en nuestro directorio a los presidentes de los 22 principales gremios del país. La idea es crear un estándar de códigos que sean fáciles de ejecutar y que nos permita, inclusive en los casos en que alguna empresa que sea asociada a un gremio empresarial y que reconozca que ha infringido alguna norma legal, tener la capacidad de poder separarla de manera inmediata para que no se afecte la credibilidad de las demás empresas.

¿Estás medidas ya se están implementando?

Estas medidas no son de un día para otro. Estamos hablando de 22 gremios empresariales independientes.

¿Hubo en el gremio empresarial quien pensó que con su discurso usted se puso aparentemente del lado de los fiscales?

Nosotros hemos mantenido una posición de defensa al empresariado nacional, que tiene que ir con el cumplimiento de los principios de gobernanza corporativa de todos.

Entonces, ¿ratifica lo dicho en su discurso en CADE?

Por supuesto, claro que sí.

Al día siguiente de su discurso se allanaron las oficinas de la Confiep, ¿cree que hubo un abuso por parte de la Fiscalía?

Nosotros no financiamos partidos políticos, no financiamos a candidatos en particular y lo que hemos venido haciendo, en este tiempo frente a la Fiscalía, es colaborar al 100% con la información y los datos que ellos puedan necesitar para sus procesos de investigación. De hecho, en marzo del 2018 tuvimos la primera visita de la Fiscalía que se hizo sin orden de allanamiento, sin orden del juez. (...) Es más, si alguna comunicación no se pudo emplear en ese acto oficial se hizo en los meses subsiguientes (mayo y junio). Inclusive se ordenó una auditoría documental para poder entregarle a la Fiscalía toda la información completa que requería.

¿Qué aspecto recoge la auditoría que menciona?

Quien ejercía la presidencia de la Confiep entre los años 2009 y 2011 generó una campaña de comunicación que buscaba promover la imagen del empresariado a nivel nacional, y además porque se estaban promoviendo las federaciones de cámaras para que se integraran a Confiep. Para este efecto se recabaron fondos de los gremios asociados a Confiep, que fueron autorizados a través de los instrumentos internos que correspondían en el directorio y este dinero fue destinado para esta campaña. Lo que se hizo fue recopilar toda la información de los montos que se donaron y de los egresos que se hicieron.

En julio, el Gobierno dijo que Perú tendría un crecimiento económico de 3.5%, pero no se ajusta con la realidad.

Los marcos macroeconómicos multianuales que expide el MEF situaron el crecimiento para el 2019 en 4%. En julio hicimos un pronunciamiento en que indicamos que nuestro pronóstico era que no llegábamos al 2,5%. En ese momento, se nos tildó de alarmistas, pero al final la realidad nos está dando la razón. El crecimiento probablemente no pase del 2.2% al final de este año. La ejecución [pública] evidentemente ha sido una de las más bajas en los últimos años, y esperamos que para el 2020 esta cifra pueda ser revertida.

¿Cuál es la responsabilidad que se le atribuye al Gobierno en este tema?

En realidad, han habido aspectos externos y también internos que han afectado el crecimiento del país y la predictibilidad en las inversiones. Por un lado, está la confrontación entre China y Estados Unidos; pero internamente tenemos una macroeconomía sólida, pero nos falta ejecutar. Ese es un tema que debe ser cambiado el próximo año con el apoyo de todos, a fin que el Gobierno pueda agilizar sus presupuestos de inversión y que la población pueda sentir un beneficio real.

¿Qué pierde el país cuando se registra un bajo crecimiento?

Cuando no hay crecimiento no se generan los suficientes puestos de trabajo. Tenemos que pensar que anualmente son cerca de 300 mil los jóvenes que salen de la educación superior en busca de trabajo. Es necesario que sigamos apostando, en el sector privado sobre todo, con los proyectos que están previstos para el 2019, y que el Estado pueda acompañarnos con las medidas de destrabe que sean necesarias.

¿Cómo observa la gestión de la ministra de Economía, María Antonieta Alva?

El decrecimiento de la economía viene desde principios de año. No es un tema que se le pueda culpar a ella, porque recién ha asumido la cartera. Vemos que está tratando de mejorar la calidad del gasto público, por un lado; y por el otro, tratando de organizar la oficina de ProInversión que es muy importante.

Se cuestionó mucho su nombramiento en el cargo por ser joven

No creo que el que sea una persona joven sea un demérito en absoluto. Ella está muy bien formada académicamente, ha venido trabajando dentro del MEF y lo conoce desde el interior. Yo le daría mi voto de confianza porque realmente veo que está haciendo los esfuerzos necesarios para crear mesas de trabajo ejecutivas con diferentes sectores y gremios del sector privado.

A su criterio, ¿qué falencias ha tenido el gobierno de Vizcarra este año?

Pienso que uno de los temas que tiene que resolver el Gobierno y que ojalá lo haga con cara al 2020, es buscar una calidad regulatoria. Tenemos una serie de normas que traban la inversión, tanto pública como privada. Es necesario que podamos reflexionar en qué crea los cuellos de botella. Otra sugerencia que avalaría, como escuché del premier, es la creación del Ministerio de Obra Pública, como había años atrás. Esto podría contribuir para desembalsar la cantidad de proyectos que no se ejecutan en diversos ministerios. Necesitamos un ministerio que consolide todo el tema de obras públicas, inclusive jalándola de los gobiernos regionales y locales para tener una visión de qué cosa es lo que tenemos que desarrollar a nivel de país.

