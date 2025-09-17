En un colorido y nutrido pasacalle de danzas folclóricas de las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín, que integran la Mancomunidad Regional de los Andes, este jueves 18 se inaugura en Cusco la Expo Perú Los Andes 2025, que culminará el domingo 21.

Se iniciará en la Plaza Mayor de la Ciudad Imperial para luego recorrer las principales calles con destino al campo ferial de Huancaro, donde se concentrarán más de 400 Pymes del sur del país para dar inicio a la feria andina más grande del país.

El pasacalle, conformado por al menos 300 personas, entre artistas locales, delegaciones de productores, funcionarios públicos y escolares, estará encabezado por los gobernadores de cada una de la regiones integrantes de la citada mancomunidad.

Expo Perú Los Andes 2025 espera generar negocios superiores a los S/90 millones, entre venta directa, ruedas de negocios y movimiento en la ciudad como en transporte, alojamiento, restaurantes y merchandising.

Desde 2019 es organizada de forma ininterrumpida por la Mancomunidad Regional de Los Andes y busca visibilizar sus marcas locales y promocionarlas a nivel nacional e internacional.

COMPRADORES INTERNACIONALES

Los organizadores precisaron que se darán dos ruedas de negocios durante la feria. Una nacional, organizada por el Ministerio de la Producción, y la internacional, a cargo de Promperú, que tendrá la visita de compradores de Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Corea del Sur, España, Taiwán, Alemania, Francia, entre otros, quienes negociarán directamente con 70 empresas exportadoras de la Mancomunidad Regional de los Andes.

Entre las actividades académicas figuran los foros: Oportunidades para la exportación en las regiones de la Mancomunidad Regional de Los Andes; Presentación de nuevos proyectos turísticos innovadores y rutas turísticas del Valle Sur; Mancomunidad Regional de Los Andes como Destino para las Inversiones extranjeras.