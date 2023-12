Mediante un Decreto de Urgencia (DU), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió las utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público y tener así los ingresos suficientes para poder cumplir con la regla fiscal, que es gastar según lo comprometido en el Presupuesto Público del 2023.

La regla impone el cumplimiento de una tasa de déficit fiscal: que los gastos del Gobierno solo puede ser 2.4% más respecto de sus ingresos.

La medida fue cuestionada por el presidente del Consejo Fiscal (CF), Carlos Oliva, quien dijo que es un maquillaje contable para cumplir con la regla fiscal.

Ante una consulta al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, pidió prudencia a Carlos Oliva porque puede afectar la credibilidad del país “sobre todo cuando se utiliza políticamente un argumento en contra”.

Inclusive dijo que Oliva no debería pronunciarse sobre temas que no son de su competencia, que hace tiempo está en una actitud política, que enviará una carta al CF, pidiendo explicaciones.

Competencia. Pero, el ex titular del MEF, Luis Miguel Castilla, dijo a Correo que el gasto fiscal es 100% competencia del CF. “Me sorprende la afirmación del ministro Contreras. El CF es el contrapeso técnico no vinculante al MEF”, precisó.

Inclusive criticó la afirmación de Contreras, que Oliva tiene una actitud política e hizo hincapié que coincide plenamente con la posición del CF.

“Carlos Oliva representa al colegiado y dentro de sus funciones está advertir este tipo de manejo”, comentó.

Refirió que Contreras se juega su credibilidad de cumplir o incumplir la regla fiscal.

“Lo mejor que pudo decir es que no se podrá cumplir y no pasa nada; peor es usar recursos del Banco de la Nación, cuyas utilidades van al Fonafe y al Tesoro. Creo que esto no se hace, peor aún, no se hace con un Decreto de Urgencia porque aumentar el techo de ingreso implica modificar la Ley de Presupuesto y es mediante ley”, precisó.