La economía peruana creció 3.4% en 2025, en línea con las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Con este resultado, el país acumuló dos años consecutivos de expansión y consolidó su proceso de recuperación en un contexto de mayor demanda interna, repunte de la inversión privada y avance de la inversión pública.

El crecimiento del PBI estuvo impulsado principalmente por los sectores no primarios.

Destacó la construcción (6.7%), seguida de comercio (3.6%), servicios (3%) y manufactura no primaria (1.9%), en un entorno de mejora del consumo de los hogares y mayor generación de empleo. En los sectores primarios, el agropecuario avanzó 4.8%, la pesca 2.9% y minería e hidrocarburos 1.4%, apoyados en mayores cosechas y producción minera.

La titular del MEF, Denisse Miralles, sostuvo que los resultados reflejan la solidez de los fundamentos macroeconómicos, respaldados por una política fiscal responsable, adecuado manejo monetario y un alto nivel de reservas internacionales, pese a un escenario externo aún desafiante.

Solo en diciembre de 2025, la actividad económica creció 3.8%, acumulando 21 meses consecutivos en terreno positivo.

Para 2026, el MEF proyecta que el Perú mantendrá el liderazgo regional, apoyado en indicadores adelantados como el aumento de la demanda eléctrica (3.9% en enero), el crecimiento de las importaciones de bienes de capital (11.6%) y el dinamismo del consumo, que continúa mostrando una tendencia sostenida al alza.