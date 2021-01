Por Javier Artica

Con el fin de identificar los problemas y cuellos de botella, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conformará una mesa ejecutiva para el desarrollo de los mercados de abastos en el país.

Participarán representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros; Ministerio de la Producción; Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ministerio del Ambiente y Ministerio de Salud.

También la Asociación de Municipalidades del Perú, la Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú, la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercio del Perú, la Empresa Municipal de Mercados, la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el colectivo civil Peruanos Unidos por la Cocina y la Alimentación.

Al respecto, Marco Vinelli, expresidente de Agrobanco y director de la Maestría en Administración de Agronegocios de ESAN, señaló que es una buena medida debido a que se buscará reestructurar el sistema en los más de 2.600 mercados de abastos.

Indicó que en la mesa ejecutiva deben priorizar el manejo de los residuos sólidos, debido a que el 66% de mercados no tienen contenedores para el recojo de basura.

“No hay un buen manejo para las comidas, verduras y bolsas que se generan en el mercado por su actividad diaria. Esto lleva a que los mercados se llenen de basura”, mencionó.

Vinelli señaló que otro de los puntos a tratar son las cadenas de frío. “Un 5% no tiene cámara de frío y hay que tratar que todos tengan para que se conserven bien los alimentos”, sostuvo.

Agregó que se debe tocar el tema de mejoras en los desagües porque el 10% de los mercados no cuentan con este servicio. “También hay que darle una mirada al agua y la luz porque en todos estos locales deberían tener esos servicios”, refirió.

Para implementar esta propuesta, el docente de ESAN manifestó que debe realizarse un gasto compartido entre el Estado y el sector privado.

Por su parte, Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), manifestó que debe realizarse una estrategia que vaya en su totalidad desde la cadena productiva hasta su comercialización.

“Se debe ver reestructurar desde la salida de las chacras, su traslado con vehículos monitoreados, almacenes prolijos para que no sean cuellos de botella en los mercados, y su buena comercialización. La mejora debe ser sostenible en el tiempo, para eso hay que reformar el sistema agroalimentario del Perú”, puntualizó.

Añadió que la nueva presentación debe tener un cuidado sanitario para parecerse a los mercados europeos. “La participación no solo debe ser del Gobierno Central, sino de las municipalidades”, acotó.

FOCO DE CONTAGIO

Para Marco Vinelli, los mercados de abastos siguen siendo focos de contagio con el rebrote del COVID-19.

“Esto tiene que ver más con un tema de la idiosincracia. En Lima, más del 30% no tienen refrigeradoras; es decir, más de un millón de personas tienen que comprar a diario y al no tener un mercado con desagüe o manejo de residuos sólidos, no solo van a contraer el coronavirus, sino otras enfermedades”, explicó.