Tras el escándalo de ‘coima’ por la compra de urea, que llevó a declinar esa adquisición, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, señaló este jueves que se tiene previsto que el lote del fertilizante llegue la segunda semana de agosto a los almacenes de Agro Rural para garantizar la campaña agraria 2022-2023.

“Se hacen todos los esfuerzos técnica y normativamente transparentes para que la segunda semana de agosto estemos entregando (la urea) en cada uno de los almacenes de Agro Rural con transparencia, con calidad y con oportunidad. Eso es lo que vamos a hacer con el monto de toneladas que se pueda comprar con los nuevos mecanismos”, dijo el funcionario en el XVIII Consejo de Ministros Descentralizado en Huaraz, Áncash.

El ministro también señaló que en la región Áncash se destinó una dotación de 820 toneladas de guano de isla para la fertilización de los cultivos, pero hasta el momento se ha cumplido con la entrega de 520 toneladas.

Los 320 toneladas restantes se concretará próximamente, tras los trabajos de extracción de ese insumo, que debe contar previamente con la autorización del Sernanp.

Se anuló compra de la segunda convocatoria

Cabe señalar que el 22 de junio, el ministro Andrés Alencastre anunció la anulación de la segunda compra internacional de 73,529 toneladas de urea tras las irregularidades detectadas por la Contraloría en el proceso, a lo que se sumó la propalación de un audio que reveló el pago de un presunto soborno.

El comité de evaluación de Agro Rural otorgó la buena pro a la oferta que presentó la compañía brasileña MF Fertilizantes; sin embargo, la Contraloría advirtió que no se aseguraba la entrega en 35 días.

Además, el organismo sostuvo que en el contrato que se firmó entre el Estado y la proveedora, la primera entrega está condicionada a la recepción de la carta de crédito.

En el audio que se difundió en Willax, Agro Rural descartó a una empresa que ofrecía el fertilizante a menor precio, dentro del proceso de licitación. La razón habría sido que esta compañía, de origen estadounidense, presentó un documento en inglés, sin traducción al español.

La compañía Global Investments Group (GIG) ofertó a US$ 650 la tonelada de urea. Por otro lado, la empresa elegida por el comité evaluador, MF Fertilizantes, pidió US$ 760 por cada tonelada. Esta cifra es US$ 110 más costosa que la ofertada por la competencia.

Según una de las grabaciones, la compañía habría entregado más de US$ 55 millones para obtener la licitación. De este monto, el 15% (US$ 8.25 millones) era parte de la coima para los funcionarios, los cuales facilitaron que MF Fertilizantes sea elegida como proveedora el pasado 11 de junio.

VIDEO RECOMENDADO

Ya sea para vehículos híbridos o por combustión, existen diversas maneras de ayudarte a gastar gasolina en tu día a día. Mira todos los detalles en el siguiente video.