El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) deberá presentar un cronograma detallado sobre las acciones a realizar para el destrabe del Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS), el mismo que debe estar correctamente fundamentado, así coinciden dos especialistas que también tuvieron paso por Autodema.

Respecto a lo que fue la transferencia, el ingeniero agrícola y exviceministro de Agricultura, Huber Valdivia, señaló que todo cambio es bueno, “más aún si venimos de tumbo en tumbo del Gobierno Regional de ahora y de los últimos quince años”. No obstante, señaló que se realizó mucho festejo por la transferencia.

“En un inicio el Midagri planteó que en el 2035 devolvían el proyecto ¿cómo quedó eso?, hablaban de cinco años del destrabe vía laudo arbitral”, acotó para precisar que el Midagri debe considerar un cronograma con detalles y compromisos, caso contrario terminará cayéndose en la misma situación de los últimos 15 años.

Por su parte, para el ingeniero agrícola Isaac Martínez, el mayor anuncio serán los plazos que pueda plantear el Ministerio de Desarrollo Agrario. “Lo que debemos estar a la expectativa es de que no sea una promesa, tiene que haber un cronograma establecido”, sostuvo.

Según Martínez, el cronograma debe ser presentado de inmediato, a lo mucho en una semana, donde se establezcan las gestiones que se realicen y no solo plazos para inicio de la obra. “El plazo de inicio de la obra depende del arreglo que se tenga con Cobra”, acotó.

Cabe precisar que, durante el mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte dio a conocer que la ejecución de la II Etapa iniciaría en julio del 2026.

ARBITRAJE

El arbitraje a nivel internacional que pueda plantear la concesionaria Cobra será otro punto importante a tomar en cuenta para tener certezas del destrabe, sobre todo de la II Etapa del PEMS, indicaron ambos especialistas.

“El proyecto se va a destrabar cuando el concesionario Cobra ceda o venda sus derechos a otra empresa o cuando se decida reiniciar la obra o cuando termine el laudo arbitral internacional”, señaló Isaac Martínez.

Por su parte, para Huber Valdivia el laudo arbitral es inevitable y demandaría dos años, y tras ello recién se pueden mencionar la modalidad de ejecución. “Luego de que termine el laudo, recién ahí dilucidar si es gobierno a gobierno, una nueva APP (Asociación Pública Privada), es necesario obras por impuestos, es necesario por administración directa; no podemos hablar de destrabe si es que previamente no has aclarado el tema contractual entre el Midagri y Cobra ¿de dónde vienen tantas luces y bombardas?”, manifestó.

CUESTIONAMIENTOS

Ambos especialistas coinciden en un punto central, en el presupuesto (7 mil millones de soles) anunciado que no se encuentra basado en documento alguno. “Para la puesta a punto no hay ningún expediente técnico de tal manera que nadie puede decir que la puesta a punto 600 u 800 millones o cifras desventuradas”, señaló Martínez.

En el 2015, mientras Martínez estuvo a cargo de Autodema, se realizó una consulta donde se estimaba una cifra aproximada de 10 millones de dólares la evaluación y elaboración de los expedientes técnicos para la rehabilitación del sistema de aducción. “Tiene que haber una convocatoria internacional para que una empresa seria pueda hacer la evaluación para la puesta a punto”, precisó.

En el caso del Túnel 9 y el Túnel Terminal, de 15 kilómetros de longitud, Martínez explicó que se tratan de “palabras mayores”, sin embargo, también debe considerarse el Canal 2 (Chivay), Túnel 8, Túnel 9, Túnel 15 y la evaluación de la quebrada Matadero.

Asimismo, cuestionó que se pretenda construir una represa adicional, dado que no existen las condiciones geográficas, “sería una represa muy cara que se llevaría de tierra en muy pocos años porque hay un fuerte pendiente de la quebrada”, precisó, ante ello indicó que existen alternativas como la construcción de un nuevo tramo.

Por su parte, Valdivia señaló que sin documentos no se pueden estimar los costos, “lanzan cifras como lanzan globos, para la puesta a punto no existe un documento de más de dos páginas que analice cuáles son las causas de este deterioro de la infraestructura hidráulica”, sostuvo.

Finalmente, Huber Valdivia pidió tener un enfoque más integral del proyecto y no solo avocarse a la fase de construcción. “¿Dónde está la participación del Ministerio de Vivienda y de las demàs carteras? ¿Vamos a esperar al 2035 cuando termine Agricultura para recién pensar en qué hacer?”, acotó.