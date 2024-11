El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, estimó que la minería ilegal, de acuerdo a las investigaciones que tiene y su rápida expansión, movería hasta US$ 12 mil millones al año. Así lo indicó en una entrevista exclusiva con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Ya son actividades que se están saliendo del control de las autoridades y más aún en las zonas tan alejadas que no se tienen un fácil acceso. Entonces, la producción de oro es altísima. Recuerdo que algunas instituciones decían que la minería ilegal movía entre US$ 6 mil millones a US$ 7 mil millones. Nosotros creeríamos, y me atrevo a decir, que esto puede ser mucho más”, comentó el magistrado.

En ese sentido, manifestó que en las incautaciones contra los mineros ilegales que han realizado, el equipo de fiscales encontró cuadernillos en los que no solo se llevaba control del oro que se extraía en la zona, sino también se revelan las identidades de personas que se dedican a financiar esta actividad ilícita. Esta información, actualmente, se viene usando en los juicios contra los acusados.

“El gramo de oro aproximadamente vale S/ 320, y al mes los mineros ilegales sacan cuatro kilos de oro, entonces hablamos de más de S/1 millón por mes. Y hablamos de una pequeña actividad minera que trabaja con un cargador frontal, una excavadora y un volquete. ¿Qué pasa si nosotros hacemos el cálculo y multiplicamos estas actividades? Porque los mineros ilegales trabajan al menos con tres cargadores frontales y cuatro excavadoras”, explicó el fiscal.

Finalmente, Chávarry advirtió que desde mayo de este año, las investigaciones vinculadas a minería ilegal han aumentado en un 50%. A la fecha, cuentan con más de 7,200 casos.

“En el despacho en el que me desempeño en Puno, desde mayo hasta la fecha hemos tenido un incremento del 50% de casos por minería ilegal en las zonas de los distritos que colindan con Madre de Dios y con Bolivia, en los cuales la minería ilegal y el narcotráfico ya han formado lo que se llama la narcominería”, concluyó.

