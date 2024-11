La 62ª edición de CADE Ejecutivo fue precedida por los Pre CADE en Loreto, Piura, Cusco y Junín, encuentros en los que se reunieron las autoridades regionales, empresarios y personas de la sociedad civil, informó Fernando Barrios, presidente de CADE Ejecutivo 2024.

En entrevista con Correo refirió que el objetivo de estos encuentros es aterrizar los temas pendientes de las regiones para ponerlos en la agenda pública y se pueda impulsar la integración del país, teniendo como base una alianza entre el público y el privado. Según refirió, en CADE 2024 se buscará destrabar 18 de los 40 proyectos de inversión mapeados en Arequipa, como el de Majes Siguas y Tía María.

Por segundo año consecutivo, CADE se realizará lejos de Paracas, esta vez en Arequipa, ¿qué motivó la elección?

Hay varios motivos. El primero, fue seleccionada en el marco de un concurso que se hizo entre varias regiones. Segundo, Arequipa cumplió con los rigurosos criterios preestablecidos, demostrando estar capacitada para acoger el evento en su totalidad. Entre los criterios evaluados están su accesibilidad, seguridad, capacidad y condición hotelera, transporte terrestre y aéreo.

Interesante el concurso...

El concurso se realizó bajo la premisa de que se procuraba que la realización de CADE sea la manifestación de una Alianza Público Privada. Entonces, las cámaras de comercio, junto con las regiones y autoridades locales presentaron propuestas y, en este caso, fue seleccionada Arequipa. Además, porque hace 12 años no se hacía una CADE en Arequipa. Consideramos que hacerlo de forma descentralizada en el sur tiene una particular importancia, primero, dado la temática creo que lo más pertinente es hacerlo desde una ciudad del interior del país porque en Arequipa se está trabajando una Alianza Público Privada que queremos poner en evidencia de cara al país, en cómo con la conjunción de fuerzas se puede diseñar compromisos y acciones para llevar a cabo obras que son muy importantes y relevantes para una región.

¿En el caso de Arequipa, qué compromisos se asumirán en el marco de CADE 2024?

En Arequipa se han mapeado unos 40 proyectos, pero se está priorizando destrabar y concretar una parte de este total, unos 18 proyectos de larga expectativa en esa región, que demandan una inversión por más de S/40 mil millones. Es el resultado de compromisos que se han trabajado, que se han asumido entre las autoridades regionales y también representantes del sector privado. Entre esos proyectos están Irrigación Majes Siguas I y II (agro); Tía María, Pampa de Pongo y Zafranal (minero); Carretera Arequipa-La Joya, Carretera Cayma-Cotahuasi, Autopista de Yura a Yuramayo, Ampliación de la Concesión de Matarani y Ferrocarril (infraestructura); y el Terminal Civil de Pasajeros del Aeropuerto Internacional La Joya.

Uno de los puntos a tratar en CADE es la descentralización para poner en agenda pública los retos y oportunidades de las regiones...

Si bien es cierto se hará en Arequipa, este CADE, a diferencias de otros, ha tenido cuatro pre CADE en regiones. Uno en Loreto, con una visión desde el oriente y de la Amazonía; también hemos estado en Piura, con una visión de la Macrorregión Norte. Igualmente visitamos Cusco, mirando también con una visión de la Macrorregión Sur. Además, hemos estado en Huancayo, haciendo lo propio por el centro del país. Todos se han realizado en los últimos meses y, efectivamente, han reunido a autoridades de esas regiones y empresarios, pero lo más importante, también, con personas de la sociedad civil y con los jóvenes.

Todo un trabajo...

Sí, además hemos tenido dos pre CADE con jóvenes líderes a nivel nacional. ¿Por qué hemos hecho esto? Por que queremos presentar una visión del país en su conjunto. Obviamente, en las regiones se han hecho presentaciones de lo que pensamos son los lineamientos de la visión que queremos proponer al país, pero sobre todo han sido sesiones de escuchas y de toma de notas sobre propuestas, ideas y necesidades. También se ha logrado compromisos para que la sociedad civil sea proponente, exigente, haga seguimiento y acompañe los proyectos en sus regiones. La idea de las cuatro Pre CADE es que haya no solo una visión accionable, sino también que desde el empresariado, articulado con la sociedad civil haya compromisos para alzar la voz, para exigir, pero también para acompañar y monitorear y ayudar a poner en la agenda pública los temas más importantes del país. Ha habido pre CADE, antes no había esto, serán presentados en un documento que se llama “Visión compartida y accionable en CADE” a cargo del doctor Luis Carranza.

¿Aterriza los temas pendientes de las regiones y las pone en la agenda pública para integrar al Perú?

Exacto, de eso se trata, pero lo que queremos plantearnos ahora son tres preguntas. Primero, ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos dejado de hacer? y ¿Qué debemos hacer de cara al futuro? Todo para retomar la senda de crecimiento y desarrollo, y, con los aprendizajes que estamos teniendo, cerrar las brechas y hacer que este país sea un país de oportunidades para todos. Estas tres preguntas son claves porque es muy importante hacer una autoevaluación. De hecho, al Perú le ha ido bien en muchas cosas, pero claramente se ha revelado que no hacer las reformas institucionales, las reformas políticas, las reformas del Estado, nos ha pasado factura porque el crecimiento económico tiene mecha corta en la medida que no viene acompañado de reformas de carácter institucional, de reformas políticas, mejoras en los servicios mediante la mejora del Estado. También es muy importante que, de una u otra manera, tengamos un punto de vista en común. Es bueno que haya diferencia, pero tenemos que tener acuerdos mínimos sobre lo que es importante emprender en el Perú y tenemos que interiorizar es que esta no solo es una tarea de políticos y funcionarios públicos, lo es también de la ciudadanía, tenemos el derecho, pero también tenemos el deber de ser proponentes, de exigir, de acompañar, de monitorear los avances, Tenemos que dejar la mirada individual, sectorial o de grupo para embarcarnos en un propósito más común, más de comunidad.

¿Una reforma institucional también se debe orientar a mejorar la Ley de Descentralización para beneficiar a más personas de las regiones?

Estoy de acuerdo con su pregunta porque es momento de repensar la descentralización del país para buscar una mejor articulación entre los distintos niveles del Estado y que efectivamente los presupuestos estén alineados con las necesidades reales de la población. Por ejemplo, en el Pre CADE del Cusco se puso en evidencia la situación del Hospital Lorena; han pasado tres gobiernos y sigue sin terminarse, hay gobernadores regionales presos, pero claramente, una necesidad no está siendo cubierta ni satisfecha. ¿Qué se pone en evidencia? Que no solo hay un problema de corrupción descentralizada, sino que ha habido una falta de alineamiento y de capacidades para resolver problemas concretos de la población. También habrá buenos ejemplos de descentralización, pero lamentablemente la población no siente el efecto positivo de la descentralización.

Hay mucha desconfianza.

Lo único que percibe es que los problemas persisten, que las necesidades subyacen y que, además, a veces, inclusive, hay enfrentamiento entre distintas instancias de gobiernos. Se forman castas políticas en las regiones que no tienen como incentivo la solución del problema de la gente, sino básicamente tomar posiciones como si las instituciones fueran un botín y esto está mal.

Estamos casi a fin de año y el Gobierno estaría aumentando el sueldo mínimo, ¿es pertinente que lo haga?

Es un tema que debe corresponder a una evaluación técnica y creo que lo que se debe hacer es dialogar, por eso es importante rescatar los espacios de diálogo entre trabajadores, empresarios y el Estado para que haya una visión más holística (total) sobre este tema. Nosotros en CADE tenemos una sesión especial, muy importante, que hemos puesto en valor, que es una mesa en la cual la Federación de Construcción Civil, la CGTP y otros sindicatos, junto con la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, así como la Confiep, van compartir espacio para hablar del tema de la inseguridad que afecta a todos, pero también se va hablar del “Combo Formalizador”, es decir, la necesidad de que el país avance, efectivamente, en su formalización porque estos temas de remuneración básica a veces tiene una visión muy segmentada entre quienes tienen un empleo formal, pero no necesariamente del 75% de la población que no tiene un empleo formal. Lo que importa es avanzar, es avanzar hacia la formalización para que todos gocen de los derechos de forma debida.

Claro, se trata de incorporar a la formalidad a los que están excluidos del mercado laboral formal…

Por eso es importante esa mesa de diálogo entre trabajadores y empresarios, se ha perdido. El Consejo Nacional de Trabajo (CNT) no necesariamente ha trabajado en ese objetivo. Además, hemos visto que en los últimos años, por cuestiones ideológicas, en realidad se ha perdido el hábito y la costumbre del diálogo, que es importante mantener siempre para escucharse mutuamente y encontrar soluciones que sea gana para todos.

