El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, dijo que los programas de créditos garantizados por el Estado (como Reactiva) evitaron que la mitad de las empresas que operan en el Perú quiebre, dejando más desempleados y más pobreza.

“Sin los programas que impulsaron María Antonieta Alva (ex titular del MEF) y Julio Velarde (presidente del BCR), la economía no se reactivaría tan rápido; no habría empleos y la pobreza no habría crecido a 30%, sino a 35% o 40%. Tener mucho cuidado con juzgar esos programas”, indicó ante una sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Vivienda del Congreso.

Explicó que no corresponde al MEF priorizar los proyectos de inversión, sino que es responsabilidad de cada sector, precisando que el financiamiento está dentro del presupuesto que aprueba el Congreso.

Cuidado. Mendoza también llamó la atención a los congresistas, pidiéndoles pensar mejor en las leyes que aprueban, como el caso de la de Negociación Colectiva, que quita recursos a las municipalidades, que no pueden atender prioridades.

Dijo que las municipalidades pierden laudos arbitrales que las obliga a contratar a hijos de los trabajadores.

“Los laudos tienen carácter de ley; si una municipalidad pierde, están obligadas a cumplir y deben pagar, dejando de invertir en dotar de servicios a la gente”, precisó.

Explicó que la economía se recupera, al igual que los ingresos del país. Destacó que la inversión pública es el motor del crecimiento económico, tanto que en el primer trimestre fue mayor al mismo período del 2019.

El MEF pide comprensión al Congreso respecto de los gastos que genera.

