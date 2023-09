El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, proyectó que al cierre del presente año se espera ejecutar una inversión minera de US$ 4700 millones.

Así lo indicó durante su participación en el bloque “Perú: política económica y minería”, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Cerro Juli, que reúne a los principales representantes de las empresas mineras más importantes del país y del mundo.

En esa línea, señaló que la minería ahora aplica alta tecnología en sus operaciones que debe ser informada a todos los pobladores, sobre a todo a los ubicados en las zonas de influencia.

“Como Gobierno queremos que esa información llegue a todos los peruanos, para lograr una estabilidad. Debemos trabajar articuladamente todos los sectores”, puntualizó.

En otro momento de su intervención, el ministro Oscar Vera presentó los objetivos de su gestión 2023, los mismos que han sido trazados luego de conversaciones con los diferentes empresarios mineros.

Dijo que el Perú ofrece un marco legal muy favorable para la inversión, indicando que “el inversionista extranjero recibe el mismo trato que el nacional, bridando estabilidad jurídica y estableciendo un marco legal muy claro”, remarcó.

Inversiones

Respecto a las inversiones, el ministro Vera dijo que, al cierre del 2023, se espera ejecutar una inversión minera de US$ 4700 millones. Mientras, el 2024, se estima ejecutar US$ 5400 millones y para el 2025 y 2026, la inversión sería superior a los US$ 5000 millones.

Antes de culminar su presentación el ministro Vera, precisó que desde que asumió la cartera de Energía y Minas, en diciembre 2022, el Gobierno se mostró muy dialogante y que fruto de ello, se logró la pacificación de zonas en conflicto, principalmente, en el sur peruano.

También resaltó que, actualmente, su sector está abocado a la formalización minera de los pequeños mineros y mineros artesanales a nivel nacional.

Asimismo, viene articulando con otras instituciones del Estado en agilizar los permisos para las operaciones extractivas mediante la instalación de una Ventanilla Única, que acorte los plazos en la permisología.

