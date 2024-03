De acuerdo con la última Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), realizada en 2022 y cuyos resultados fueron dados a conocer en junio del 2023, de cada 100 personas económicamente activas en el Perú, 45 son mujeres de 14 años a más.

Esto quiere decir que el 45% del mercado laboral peruano está integrado por mujeres y, de este porcentaje, el grueso está conformado por mujeres de entre 25 y 44 años (47.3 %), le sigue el grupo etario de 45 a 59 años (24,4%).

Las menores de 25 años son el 16,7% y las mujeres de 60 a más, el 11,6%.

Estas cifras son reveladoras y caben resaltarse pues el último 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer.

No obstante, la mujer en el Perú experimenta una enorme cantidad de problemas, entre los principales, la brecha de sueldos, que va de entre 25% y 30% menos que los hombres, el acoso laboral y el machismo que internalizado en la mayoría de actividades económicas del país, dijo Violeta Orozco Arbulú, presidenta Líderes por la Equidad (LxE) a Correo.

“Otro problema que hemos detectado es que, luego de ser madres, el 41% de mujeres no vuelve a trabajar y no necesariamente porque no quieren sino porque no pueden debido a que todavía no hay esa equidad de labores dentro del hogar”, aseveró la experta.

Estos problemas son significativos y más si consideramos que, de acuerdo a data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú hay 17 millones 162 mil 819 mujeres, que representan el 50,4% del total de la población.

De este porcentaje, el 63% participa en la actividad económica, ya sea trabajando o buscando empleo.

“Creo que es importante seguir trabajando el tema de género para mejorar estos resultados (...) Necesitamos tener más mujeres dentro de la organización, en diferentes niveles, ya que su presencia ayuda a mejorar y está comprobado que la presencia de las mujeres mejora el crecimiento, los beneficios económicos y la rentabilidad de las compañías”, aseguró Orozco Arbulú.

La EPEN 2022 también dio a conocer que hay presencia femenina en prácticamente todas las actividades económicas del país.

El sector que más mujeres reúne es el de servicios (41,3% ); le sigue comercio (26.3%); 24.2% en Agricultura, Pesca y Minería; 7.6% en Manufactura y 0.7% en Construcción.

Si bien la experta consideró que es bueno que haya más mujeres realizando actividades económicas, aún hay mucho que avanzar pues existen sectores que aún “no cuentan con políticas de equidad de género ni realizan mediciones para ver cómo están avanzando en este punto”.

De otro lado, la misma encuesta revela que el 42,2% de las mujeres que trabajan en alguna actividad económica lo hacen de manera independiente y el 43,2% son trabajadoras dependientes. Cabe indicar que el 14,6% de las mujeres que trabajan en alguna actividad económica tienen la condición de trabajador familiar no remunerado, es decir, no recibe pago alguno por la labor que realiza.

Más estudios. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2022, el promedio de años de estudio de las mujeres de 15 años a más se incrementó, de 9,9 años en el 2012 a 10,2 años en el 2022. En el área urbana, las mujeres tienen en promedio 10,7 años de estudio y en el área rural 7,8 años.

Actualmente, las mujeres de 15 a más años que logran acceder a la educación superior alcanzan al 30,8% (16,2% cuentan con educación superior universitaria y 14,6% tiene educación superior no universitaria).