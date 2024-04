El mundo de las telecomunicaciones en el Perú sufrió esta semana un remezón por la posibilidad de un bloqueo de celulares masivo anunciado por Osiptel. De este y otros temas nos habla Nino Boggio, gerente de Entel Perú, empresa cuya matriz es Entel Chile, y que en este y otros temas muestra una postura crítica y expectante.

¿Cuál es su mirada general del mercado de las telecomunicaciones en el Perú y qué participación tiene allí Entel Perú?

La industria en general, a nivel mundial, me voy a referir ahorita al segmento móvil, es una industria que no está creciendo, ni en su base ni en ingresos, y está pasando por una coyuntura de costos muy altos. Los clientes vienen demandando cada vez más servicios y las exigencias son mayores. Eso ha afectado la rentabilidad de los operadores.

¿El organismo regulador, Osiptel, tienen una visión realista de la situación del mercado?

La invitación a las autoridades es de tener esa mirada. Nosotros entendemos que su rol es ser árbitro entre los operadores y los usuarios, fomentar la inversión y dictar los lineamientos rectores de la industria. Tienen que tener esta mirada económica de qué es lo que está pasando en el sector y, de acuerdo a eso, dictar determinados incentivos que permitan a los operadores desplegar planes para poder cerrar brechas de infraestructura y de cobertura de servicios.

¿Eso se está dando?

Creo que hay que revisar las decisiones que se están tomando desde el punto de vista regulatorio en general, mirar aquellas que efectivamente están generando demasiados costos a la industria y evaluar las que tienen algunos años de haberse dictado, a ver si han cumplido con sus objetivos que justificaron la medida o si hay alguna menos costosa que pueda lograr el mismo objetivo.

¿Qué ejemplo concreto pondría?

Por ejemplo, aquellas que se han dictado para combatir la inseguridad ciudadana. Solo hay dos países en el mundo, entre ellos Perú, que tienen este sistema de biometría para contratar un servicio para comprar un equipo móvil. Han pasado 10 años y el robo de celulares, lamentablemente, se ha incrementado. En número de robos y agresividad. Las medidas regulatorias allí no han surtido los efectos.

Ahora se está fomentando una lista blanca para que solo puedan operar las líneas de los usuarios autorizadas por las empresas importadoras y sino, serán bloqueados...

Esa lista iba a entrar en vigencia el 22 de abril y un día antes fue postergada por el regulador para que finalmente entre en vigencia en julio porque si no probablemente el 70% del parque de celulares iba a ser bloqueado. Se había hecho una campaña agresiva para informarle a las personas que habían adquirido el equipo en una casa comercializadora de manera formal o que se lo había traído del extranjero de manera formal, que tenía que ser registrado en esa lista blanca, pero ya hay experiencias de implementaciones de lista blanca en otros países que no han funcionado y que están revirtiendo este tipo de normas. No hay que olvidar que la inseguridad ciudadana es una facultad exclusiva del Estado. Todos sabemos dónde se venden celulares robados.

El sistema de biometría para adquirir un celular, ¿es también un problema?

El tema es que no ha funcionado. Más aún cuando esta biometría se hace solo con el Reniec, que tiene el monopolio de los datos personales de todos los peruanos; sin embargo, tiene unos sistemas que no son estables, que son vulnerables y generan muchas caídas del sistema todos los meses. Se les cae el servicio y eso no nos deja vender.

¿Hay mucha diferencia entre la política regulatoria entre Perú y Chile?

No puedo entrar a detalle de lo que hace el regulador en Chile, pero sí puedo decir que nosotros sentimos que el marco regulatorio de un servicio móvil que está en alta competencia, debería ser cada vez menor. Cuanto más competencia, menos regulación.

Desde otra perspectiva, ¿cuál es el nivel de la confianza empresarial respecto a lo que estamos viviendo políticamente en el Perú?

Es una situación difícil, pero Entel tiene un compromiso de largo plazo con el país y que va más allá de estas coyunturas políticas complejas que ojalá como peruanos podamos resolver. Se han aprobado inversiones por 167 millones de dólares, que implican un crecimiento 20% mayor a lo que se comprometió como inversión para el 2023. La apuesta por el Perú sigue en pie.

¿Es posible que el tema económico y el tema político puedan ir por cuerdas separadas?

Yo creo que cada vez las cuerdas están más juntas. Sin lugar a dudas, las crisis o las dificultades políticas tienen una repercusión en la confianza empresarial, en las inversiones o la seguridad jurídica que pueda brindar el país a las inversiones extranjeras.

NINO BOGGIO UBILLÚS

Gerente central de legal y de asuntos regulatorios de Entel Perú. Fue gerente de Asuntos Legales de Americatel. Fue gerente central de Nextel del Perú. Abogado. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima.