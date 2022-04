El presidente de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, advirtió que el alza del sueldo mínimo a S/ 1,025 los obligará a subir los precios de sus productos o despedir personal.

“Vamos a tener que subir el precio de los productos, contribuyendo a la inflación que está afectando de manera peligrosa a los bolsillos de todos los peruanos. La otra alternativa es despedir personal para no subir los precios”, indicó en diálogo con Exitosa.

El dirigente gremial explicó que las micro y pequeñas empresas (mypes) del país deberán desembolsar S/ 1,500 millones adicionales cada año para cumplir con el alza en la remuneración mínima vital (RMV), lo cual se vuelve difícil con la actual coyuntura económica.

“Hemos encontrado sectores que estarían más permeables a la subida de la RMV y otros que no han logrado aún llegar al 50% de su actividad antes de la pandemia”, anotó.

“Es obvio que no ha habido el componente de oportunidad. No han evaluado el momento que estamos viviendo, la reactivación económica no es la que nosotros estábamos esperando, más aún con la crisis mundial debido a la guerra”, puntualizó.