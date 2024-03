La Comisión de Economía del Congreso insiste en la propuesta de evaluar el retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ello a pesar de que el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se opone al nuevo retiro por considerarlo innecesario.

Ante ello, el congresista José Luna (Podemos Perú) dijo que sustentará y pondrá a debate su nueva propuesta ante la Comisión de Economía, con el objetivo de discutir la posibilidad de ampliar el retiro de fondos a 4 UIT, y ya no 2 UIT inicialmente planteados.

Resaltó que proyecto de ley no solo beneficiará a las personas que cuenten con AFP, pues también moverá la economía. “Vamos a insistir que sea para todos la demanda. La situación amerita una inyección de liquidez para que se mueva la economía, las ventas han caído un 30% en todo, para el pequeño y mediano empresario”, dijo.

No obstante, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, sostiene que un retiro adicional no es conveniente para el país. “La verdad no sé para quién es conveniente”, sostuvo al indicar que afectaría al mercado previsional y mercado financiero.

De otro lado, algunos de sus miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera tienen como prioridad efectuar el debate para que apruebe el séptimo retiro AFP.

Reunión con aportantes

La bancada de Perú Libre se reunió con la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes (ANAEA) para insistir en la importancia del séptimo retiro debido a la crisis económica que golpea a los hogares peruanos.

Los congresistas Américo Gonza, Flavio Cruz e Isaac Mita se pronunciaron y recordaron que el país entró en recesión y cerró el 2023 con un Producto Bruto Interno (PBI) del -0,5 %, lo que supuso el debilitamiento del aparato de la producción y pérdida de poder adquisitivo.

“Hemos recibido a dirigentes de todas las regiones del país, miembros de la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes, quienes han venido a exigir se debata el retiro de 4 UIT de los aportes realizados a las AFP. Es sabido que factores como el desempleo, la recesión económica, el fenómeno El Niño y demás cuestiones hacen que este debate amerite realizarse”, dijo Américo Gonza a Canal N.

“Administradoras secuestran fondos”

“Los afiliados ven cada día disminuido sus fondos, mientras que el año pasado se registraron a mplios números de ganancias por conceptos de comisión” , agregó.

En tanto, el legislador Flavio Cruz explicó sobre las propuestas de su bancada: “la primera pretende darle mayor autoridad al aportante sobre las regulaciones que impiden que este haga efectivo el retiro de su dinero; la segunda busca que el sistema previsional sea regulado desde una sola ley”.

“Los trabajadores están reclamando que las administradoras están secuestrando los fondos hasta un extremo, pues no facilitan que uno mismo sea quien pueda administrar, gestionar y retirar su propio dinero”, dijo.

Esperan acceder a un nuevo retiro antes crisis económica. (Foto: 'Agencias').

“El dinero no le pertenece a la administradora”

Isaac Mita criticó tajantemente al sistema previsional privado, alegando que este no cumplía con el propósito de dar cobertura a los jubilados. Además, fue enfático en que el dinero no le corresponde ni pertenece a la administradora, sino al trabajador.

“El dinero le corresponde a los trabajadores de todo el país, quienes son los justos propietarios. Es claro que las AFP no cumplen con su propósito. Cada vez a los jubilados les corresponde una pensión menor. Es una miseria, por ello el sistema debe ser cambiado a fin de que favorezca a los trabajadores”, sostuvo el congresista.

