Los proyectos de inversión que impulsa Proinversion son una poderosa fuente de generación de empleo, incluso, desde su etapa inicial, señala un comunicado de esta entidad estatal promotora de la inversión privada.

Agrega que los proyectos emblemáticos como los teleféricos, la construcción de nuevas autopistas en el interior del país, los terminales portuarios, aeropuertos, hospitales, obras de agua y saneamiento, entre otros, dinamizan la economía nacional porque generaron más de 430 mil empleos directos e indirectos en múltiples sectores.

“Siempre hay un antes y un después de cada uno de nuestros proyectos, no solo transformamos ciudades, sino también la vida de cada uno de sus habitantes al generar miles de empleos para su propia gente”, señala el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

Refiere que se estima que la inversión del proyecto del Teleférico de Choquequirao es de $363 millones. Esta iniciativa ya proyecta un fuerte impacto en la economía local de Apurímac y Cusco.

El funcionario indica que la mejora en el acceso a Choquequirao permitirá un incremento significativo del número de turistas, con estimaciones que superan el millón de visitantes anuales y más de 250 000 empleos, principalmente en sectores como hospedaje, gastronomía, artesanía, transporte turístico y comercio local.

Anticipación

Incluso antes de su adjudicación, prevista para marzo de 2026, el proyecto viene generando movimiento económico y expectativas de inserción laboral en las comunidades locales, posicionando al turismo como una de las palancas más poderosas de desarrollo regional.

“Además, el proyecto del parque industrial de Ancón generará más de 120,000 empleos; el proyecto del Nuevo Hospital Militar, más de 1500 puestos laborales; al interior del país las plantas de tratamiento en Trujillo, Huancayo, San Martín, Cajamarca y Cusco brindarán más de 5000 oportunidades de trabajo”, informó Del Carpio.