¿Pueden embargar mis bienes si tengo deudas por tarjetas de crédito?

Las tarjetas de crédito siempre brindan un apoyo para realizar compras o pagos en momentos en los que no disponemos de efectivo. Y siempre que se usen con responsabilidad son más los pros que las contras respecto a su uso. Sin embargo, nuestra economía es frágil ante imprevistos como enfermedades, accidentes o problemas laborales, por ejemplo.

Ante esto siempre surge la duda: ¿qué pasará si dejo de pagar mis tarjetas de crédito?

LOS DEUDORES TIENEN DERECHOS

Así es, que tengas deudas no significa que no tengas derecho alguno. Por ejemplo tener deudas no es considerado un delito, por lo que no te pueden detener, menos encarcelar. Asimismo, existen parámetros para cobrarte la deuda, por lo que no respetarlos se considera ilegal.

Ten en cuenta lo siguiente:

1. No pueden embargarte ningún bien sin haberte demandado antes.

2. Evita las "ayudas" de terceros para finiquitar tus deudas.

3. Considera la reestructuración de deuda.

4. Los bancos pueden tomar el dinero de cuentas de ahorro e inversión si suspendes los pagos.

5. No te escondas ante el banco.

¿EMBARGOS?

Cualquier deuda puede generar una figura de embargo, siempre dependiendo de lo acordado con la institución financiera. Pero para que se realice esta acción deben realizarse notificaciones de demanda y/o embargo por personal de un juzgado, plenamente identificado.

Esta notificación tiene que realizarse necesariamente de manera presencial, quedando descartado que se realice por teléfono y/o carta.

En casos de deudas los bancos también permiten negociar y ofrecer descuentos para resolver los temas de deudas, siendo un embargo un proceso que realizarán como última instancia, ya que un proceso judicial puede prolongarse por mucho tiempo y además genera gastos para las instituciones.

Para evitar este tipo de medidas es clave que los deudores no teman en contactarse con la entidad financiera, aunque no tenga recursos para pagar la deudo. Es importante que la empresa conozca la situación financiera de las personas para poder proponer una alternativa de pago.

MORA LEGAL

Ten en cuenta también que la mora legal es un término asignado para los deudores cuando se han cumplido 90 días desde la fecha en la que debieron haber abonado el monto correspondiente. Si tienes una deuda tienes una mora legal a los 91 días de la última fecha límite de pago incumplida.