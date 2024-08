El inicio de operaciones del puerto de Chancay abre una gran oportunidad al agro nacional porque permitirá abaratar los precios de productos para la protección de cultivos (nutrición, fertilización y semillas), señaló a Correo el director ejecutivo de Cultivida, Rubén Carrasco.

“Nosotros somos importadores de muchos productos que vienen de Asia, especialmente de China. Se reducirá de 10 a 15% el costo logístico que requiere la importación de los productos relacionados con el agro”, precisó.

Lo mejor, según explicó, ese menor costo logístico se reflejará muy rápido en el precio que pagará el agricultor por dichos productos y se tiene un estimado de que los agricultores podrán ahorrar 15%, más o menos.

Se está proyectando, agregó, que la oferta de productos para la protección de cultivos se incrementará con el el megapuerto de Chancay y hará más competitivo al agro peruano, tanto por lo que se importará como por lo que se exportará.





Delitos. Carrasco dijo también que el 14% de los productos para la protección de cultivos es atendido por el contrabando y productos adulterados o falsificados.

“Impactan en la economía de los agricultores porque no ven resultados de su inversión en sus cultivos. Además, impactan en la salud de las personas porque no se sabe la composición que tienen los productos falsificados porque no pasan por un riguroso proceso de análisis de riesgo ambiental, de salud y de eficacia”, precisó.

Explicó que en los últimos operativos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), la Policía Nacional y el Ministerio Público, el 70% de la incautación fueron productos de contrabando, que ingresaron por la frontera con Ecuador.

Se incautó productos como un herbicida que está prohibido desde hace 10 años en Perú. “Es un producto a base de paraquat, altamente tóxico para el ser humano”, precisó.