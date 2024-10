Las lamentables decisiones de gasto que está teniendo este Gobierno serán pagadas por el siguiente, dice Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú. En diálogo con Correo refirió que el Ministerio de Economía ha perdido fuerza en los últimos años.





¿Cuánto aumentó el gasto del Gobierno en el primer semestre del 2024?

En el primer semestre fue de unos S/105 mil millones, mientras que los ingresos fueron S/102 mil millones, hay un déficit de 3 mil 300 millones, aproximadamente. En el primer semestre del 2023 se gastó unos S/98 mil millones y se tuvo ingresos de S/89 mil millones. La diferencia entre los ingresos y gastos del año pasado es mucho mayor, de casi 9 mil millones. A agosto, el déficit fiscal con respecto del PBI es de 4%, está muy por encima del compromiso del Gobierno (de 2.8%). El mismo Banco Central de Reserva señala que, por segundo año consecutivo, se rompería la regla fiscal.





¿La tendencia es a seguir gastando más?

Sí, este año y el 2025 se está inyectando mucho gasto de capital. Sí, habrá mucha inversión pública, pero el verdadero motor de la economía es la inversión privada, que es el 80% de la inversión total en el país. La inversión pública necesita de la privada porque esta genera ingresos para financiar a la pública. En el Marco Macroeconómico Multianual se estima que la inversión privada crecería este año 2.5%, lo que no recupera la caída del 2023, que fue de -7.2%. No es alentador que crezca 2.5% porque representa el 80% de la inversión total del país. El crecimiento económico se sustenta con el crecimiento del consumo, pero se hace con los retiros de las AFP y CTS, que son temporales y no sabemos si habrá más. El Consejo Fiscal ya había alertado que se va romper regla fiscal este año, a pesar de haberlo pasado de 2.5 a 2.8%; llegar al 1% ya no será el 2026, sino en el 2028, el Gobierno está indicando que pague el siguiente Gobierno





¿Es irresponsable el manejo fiscal cuando hay excesivo gasto?

Sí, es bastante irresponsable seguir ampliando el gasto, pero no de calidad. Se sigue rompiendo la regla fiscal, ya se rompió el año anterior, se da señales a la comunidad económica internacional que no importa la regla fiscal, se está pateando al 2028 cuando el compromiso era para el 2026. Siempre se reconoció la fortaleza macroeconómica y la sostenibilidad fiscal de Perú. En 2023 se incumplió la regla fiscal, en 2024 sería lo mismo. Moody’s hizo un ajuste de moderado a estable la calificación crediticia de Perú, pero indica que es por cambios de reformas estructurales, como restablecer la bicameralidad y la reelección, para efecto de estabilidad política o económica. Pero también menciona la posibilidad de reducir el grado por el aspecto fiscal. No tener capacidad fiscal suficiente genera costos a todos los peruanos porque se apela al endeudamiento y, al no tener reconocimiento de que se respetará la regla fiscal, nos elevarán la tasa de interés. Las decisiones de gasto que está teniendo hoy el Gobierno, lamentablemente las pagará el siguiente.





¿El ministro de Economía?

Lamentablemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha perdido mucha fuerza en el período de Castillo y también en el de Boluarte. Perdió mucho el nivel técnico, incluso el Ministerio de Energía y Minas, sectores claves que tenían capacidad técnica para resolver, tomar decisiones.





Petroperú también es otra carga para el fisco.

No sabemos si se seguirá las recomendaciones del directorio que renunció, no sabemos quiénes estarán al frente de la empresa o si harán cambios en materia de compliance, de reducción de costos y personal. Mal por el Ejecutivo, mal por la presidenta, porque se cuestionaron el profesionalismo, el criterio técnico del directorio que presidió Oliver Stark, indicando que iban a buscar directores que aman a la patria. No pueden cuestionar un directorio que estaban sugiriendo cambios normativos desde hace cinco meses.