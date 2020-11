Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, debido a las restricciones que se impusieron al principio del aislamiento social y el cierre de diversos comercios, miles de peruanos incursionaron en las compras online. Si bien el uso de canales digitales solucionó diversos problemas para muchos, también los expuso a los delitos cibernéticos.

De acuerdo con la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y junio de este año, se registraron 1,412 denuncias de delitos informáticos, de las cuales más de la mitad tuvieron relación con operaciones o transferencias electrónicas de fondos no autorizados, mediante el ‘phishing’, un método en el cual el usuario brinda su información bancaria sin sospechar que el sitio web donde está navegando es falso.

Por ello, es conveniente contar con un seguro de protección de tarjetas, el cual costar desde S/ 10 soles al mes y le reembolsa el monto que le fuera extraído, según lo pactado en el contrato.

“Tener un seguro de protección de tarjetas es importante para salvaguardar tanto el dinero como los datos de las personas, sobre todo hoy en día que más personas compran online”, señaló Eduardo Chávez, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguro (Apeseg).

¿Qué coberturas brinda un seguro de protección de tarjetas?

Uso indebido de la tarjeta por robo, hurto, clonación, secuestro.

Compras fraudulentas en locales comerciales y por Internet.

Indemnización por muerte accidental, incapacidad temporal o permanente.

Robo de compras

Hospitalización a causa del robo, asalto y secuestro.

Reembolso de gastos por el duplicado de documentos (como DNI, pasaporte, brevete, entre otros).

Recuerde que si es víctima de robo o hurto de su tarjeta lo primero que debe hacer es bloquearla con la entidad financiera donde fue emitida. Luego debe realizar la denuncia policial dentro de las 48 horas, comunicarse con el banco donde le asesorarán sobre los documentos que debe presentar y pasos que deberá seguir.

Recomendaciones para evitar ser víctima del ‘phishing’

1. Analice cuidadosamente las comunicaciones que reciba. Si le llegan ofertas, promociones, premios, etc. por WhatsApp, redes sociales, correo y teléfono, con links o archivos adjuntos sospechosos, evite abrirlos.

2. Compre en sitios oficiales. Asegúrese que el sitio web al que ingresa sea un sitio oficial; asimismo, busque canales de comunicación oficiales y referencias.

3. No compre online si no está en una conexión segura. No es recomendable realizar compras conectado a redes wifi-públicas, siempre hágalo mediante redes domésticas.

4. Revise la dirección. Un sitio web seguro tendrá al inicio de su dirección “https” acompañado por el ícono de un candado o escudo.

VIDEO RECOMENDADO

Black Friday 2020: Las verdaderas ofertas llegan a Perú

Black Friday 2020: Las verdaderas ofertas llegan a Perú