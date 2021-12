El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Héctor Acuña Peralta (APP), sostuvo este jueves que “no es oportuno” otorgar de manera íntegra las facultades legislativas al Ejecutivo en materia tributaria, debido a que “no hay confianza”.

“En el Estado, el momento no es oportuno porque no hay confianza. No es que se esté rechazando del todo, sino la forma, pero si hay un trabajo en equipo Legislativo y Ejecutivo puede salir mejor, para que se produzca una mejor ley”, indicó en entrevista con RPP.

En ese sentido, Acuña sostuvo que se deben mejorar varios puntos en la propuesta en materia tributaria del Ejecutivo.

“Quién no quiere tener más ingresos, eso es importante, pero también importa la forma de cómo el Ejecutivo está gastando esos recursos”, dijo el congresista.

Con respecto al posible cobro de más impuesto a la minería y así obtener mayor recaudación para el Estado, el parlamentario indicó que “hay un concepto que debemos mejorarlo porque los empresarios no siempre tenemos bonanzas, también hay escasez y dificultades. Solo se ve cuando todo va bien, pero cuando algo anda mal nadie sale en su apoyo, entonces hay que ser equilibrados. Además, lo que aportamos somos pocos”.

Además, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso manifestó que los ministerios deberían trabajar para ampliar la base tributaria en el país. Puso como ejemplo que hay muy pocas personas que registran alquiler de inmuebles.

“No solo se trata de castigar a los que están identificados, sino hay que trabajar en ampliar la base tributaria”, acotó.

Cabe señalar que el líder del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, informó que ha solicitado a la bancada parlamentaria rechazar la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo en materia tributaria y de reactivación económica.

