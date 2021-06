En medio de las quejas que decenas de usuarios que han hecho uso de las redes sociales para denunciar que tuvieron inconvenientes para registrar su solicitud de retiro facultativo de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) de su fondo de pensiones, muchos afiliados afirman que el problema se asocia con la actualización del número de celular que tenían registrado.

Y, debido a que hay afiliados que acusan haber registrado un número móvil que no está a su nombre, debido a que no cuentan con una línea propia, muchos se preguntan si ¿resultará posible continuar con el registro si no son titulares de una línea telefónica?

Según explican en AFP Integra, sí se puede continuar con el registro de la solicitud aun cuando aparezca una alerta que informa que el número de celular que ha ingresado no está a tu nombre.

“Si desea cambiar tu número celular, puede presionar el botón ‘actualizar’, de lo contrario, presione el botón ‘continuar’ para seguir con el registro de su solicitud utilizando el mismo número”, aseguran.

Tal como dan cuenta en Integra y en Habitat, el número de celular es solicitado casi al término del registro y debe ser completado junto con una dirección de correo electrónico para que las AFP puedan comunicarle al afiliado acerca del estado de su solicitud de retiro.

¿HASTA CUÁNDO PUEDO INGRESAR MI SOLICITUD?

Debido a que todavía se encuentran en el primer cronograma de registro, esta semana les tocará registrarse a los afiliados cuyos DNI culminen en 4 y en 5. La próxima semana continuarán con los dígitos 6, 7 y 8, hasta terminar con el 9 el 23 de junio.

¿Qué pasará después? Tal como ha explicado Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, las propias administradoras de fondos de pensiones analizarán si el registro se realizará siguiendo un nuevo cronograma o si se hará de manera indistinta hasta cumplir con el plazo establecido por ley.

Precisamente, la la Ley N° 31192 que autoriza el retiro de hasta S/.17.600, que entró en vigencia el 7 de mayo último, establece que el plazo para que se acceda a este beneficio se extiende dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia de su reglamento. Con ello, los afiliados podrán presentar su solicitud de retiro hasta el 24 de agosto próximo.

PASOS PARA EL REGISTRO

Si es un afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y ha decidido acceder al retiro de las cuatro UIT, debe saber que solo podrá presentar una solicitud de retiro y esta debe ser ingresada a través del portal consultaretiroafp.pe.

Para iniciar el proceso de retiro, deberá completar el formato virtual (solicitud) que, para empezar, le solicitará el número de su documento de identidad, el dígito verificador en caso de trate de un DNI y su fecha de nacimiento.

Adicionalmente, deberá contar con un número de cuenta bancaria. En este caso, como señalan en AFP Habitat, debe ser en moneda nacional, el solicitante debe ser titular y no puede ser mancomunada.

En caso no tenga una cuenta bancaria, al momento de registrar su solicitud se le brindará la opción de abrir una y solo podrá aperturarse en estas entidades financieras: BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco de Comercio, Banco Ripley, Caja Huancayo, Caja Sullana y Banco GNB.

Debido a que el mismo procedimiento deberá ser realizado por los afiliados que viven en el extranjero, además del documento de identidad, deberá contar con los códigos bancarios del exterior y un sustento del banco donde se pueda validar tu nombre y número de cuenta bancaria.

Finalizado el registro de la solicitud, que se puede hacer de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., a excepción de los días feriados, recibirá un mensaje en su correo electrónico confirmando su recepción.