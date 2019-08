Revelan que 44% de clientes abandonan un negocio comercial debido a que la música no es de su agrado

Síguenos en Facebook

Al momento de ingresar a un negocio o centro comercial lo primero que las personas perciben es la música de fondo, que en muchas ocasiones es relajante.

Por lo que en esta nota responderemos en qué porcentaje el tipo de música que pones en tu negocio contribuye a que tus clientes se queden o se vayan.

Según la directora general de Intune, Maribel Tafur, explicó a Gestión que la música es el "uso inteligente para conectar con el público objetivo de un negocio", ya que con la "música se puede recordar marcas.

Y es que el estudio realizado por The return of investment in point of sale advertising 2018, arrojó que el 44% de personas que ingresan a un establecimiento comercial termina abandonándolo porque la música no fue de su agrado, el volumen estaba muy alto o el sonido era incómodo.

Asimismo, la investigación sostiene que el 38% de clientes no vuelven a dichos negocios por la música y 36% compra menos.

Recomendaciones

Por lo que la especialista indicó que la con la música adecuada las ventas pueden incrementarse hasta un 17%, aunque reveló que no existe un género musical específico que promueva ello y todo dependerá del público objetivo al que el comercio esta dirigido.

"Para los Fast Food, la música debe ser rápida, con un tempo que provoque en los comensales comprar e irse. Mientras en restaurantes, el sonido será más calmado, ya que se desea que el cliente se quede más tiempo", explicó Maribel Tafur.