El expresidente de la Confiep y empresario minero Roque Benvides considera que José Arista no es de los mejores titulares que haya tenido el Ministerio de Economía y un claro ejemplo es el Presupuesto Público 2025, muy expansivo y que incluye la creación de 20 universidades. En entrevista con Correo, cuestionó que se juegue con la educación. Descartó además que vaya a ser candidato en 2026.

¿Cree que el 2024 terminó con más errores que aciertos políticos y económicos?

Creo que el 2024 pudo ser mucho mejor, demuestra que hubo errores. Pero hay que reconocer que se creció 3%, crecimiento magro, pero es mucho mejor que otros países de América Latina. Además, haber terminado la inflación con un 2% también es muy positivo. Se pudo haber promovido más inversión, más allá del puerto de Chancay, que evidentemente genera entusiasmo y que, junto con la reunión de APEC, ha sido muy exitosa y son hechos muy destacables del 2024. Pero, la gestión del Congreso y del Ejecutivo ha podido ser mucho mejor.

¿En 2024 se pudo crecer entre 5%, 6% y 7%, teniendo metales con precios altos?

Sí, pero no creo que el tema de los precios impacte en el crecimiento, creo que más es la inversión, el consumo, la confianza. Por supuesto, tener precios altos de metales ayuda enormemente a la economía peruana. No sabemos que pudo ser del 2024 sin los buenos precios. Importa más la inversión y la confianza porque contribuyen al crecimiento de la economía. Si la cancha no está despejada, el ánimo de inversión es bajo. Perú se ha visto favorecido por los precios altos.

¿Qué espera para el 2025, un año preelectoral?

Espero que haya mucha sensatez, mucho cuidado en cuanto al manejo de la cuestión política para generar más confianza. Creo que tiene que haber mucho más diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo para dejar de lado la alternativa de la vacancia de la que tanto se habla. Espero que haya mucha más coordinación entre estos dos poderes porque se necesita que se concentren en la reforma del Estado, en la simplificación de los trámites. Deben de trabajar más para generar la confianza que tanto se necesita para la inversión.

Se habla de vacancia, la señora Boluarte terminará su gestión, pero al final de su mandato enfrentará juicios...

Lamentablemente vamos a seguir con la costumbre de que los presidentes salen y terminen en juicio. Me parece que también le harán la vida imposible a la señora Boluarte, que no ayuda mucho a la estabilidad política ni a quienes quieran interesarse en la política porque temen terminar mal.

Se ha restablecido el financiamiento privado para los partidos políticos, usted es afiliado al APRA, ¿se anima a ser candidato en el 2026?

Lo he repetido en reiteradas oportunidades, no tengo la pretensión de buscar una candidatura, una posición pública, tengo mis compromisos con el sector privado y no es pertinente participar en política.

¿Ve algunos potenciales candidatos de cara a las elecciones 2026, qué opina de Carlos Añaños y Carlos Neuhaus?

Son nombres interesantes, pero en el Partido Aprista está Jorge del Castillo, un hombre que tiene experiencia de gobierno, en el Congreso, como ministro, es una persona que muestra mucha sensatez. Así como él, también se presentarán candidatos de otros partidos que no son muy institucionalizados. No sorprendería que se presenten el señor (César) Acuña. Rafael López Aliaga parece interesado en presentarse. Se están perfilando varios.

¿Pero hay partidos no institucionalizados o que son empresas de candidatos?

Parecen más cascarones que partidos políticos, que no tienen ideología ni estructura partidaria. Es evidente que hay partidos que son controlados por una persona y no es lo más deseable. Puedo decir que son los partidos del señor Acuña, que controla su partido (Alianza para el Progreso), del señor (José) Luna (Podemos). Algo debemos hacer para mejorar el sistema de partidos políticos.

El Congreso no ayuda para una reforma política.

Hoy día, el Perú está mucho más avanzado en reforma económica, pero no hemos avanzado es en la reforma política. Creo que el sistema que tenemos hace que se presenten 40 y más candidatos y no todos tienen el respaldo de un partido.

Volviendo al tema económico, José Arista no hace respetar los fueros del Ministerio de Economía, el presupuesto 2025 es muy expansivo y pierde de vista el déficit fiscal...

Es evidente que José Arista no es de los ministros más fuertes que ha tenido el MEF, tal como lo fueron en su tiempo Jorge Camet, Luis Carranza, quienes hicieron sentir la voz técnica del Ministerio de Economía. Hoy parece que como hay inestabilidad política todo se tiene que negociar y esto parece es lo que sucedió con el Presupuesto 2025, que además ha incluido la creación de más de 20 universidades nacionales. Muy mal porque con la educación no se debe jugar. Creo que esta es responsabilidad del Gobierno, del MEF.

El MEF tampoco se preocupa en ampliar la base tributaria y mira a los de siempre...

Es uno de los problemas serios que hay en el Perú, siempre se recurre a la economía formal, que representa el 25 o 30% del total. Creo que es una prioridad en el Perú formalizar la economía, con mecanismos de mercado, mecanismos amigables, no a palo, no a balazos. El Perú no puede seguir siendo tan informal. Hay organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo que tienen gran experiencia en formalizar. El gobierno de la señora Boluarte debe priorizar la formalización en todas las actividades económicas para generar más recursos. La informalidad tiene que ver con la delincuencia, atacar la delincuencia implica empezar por formalizar la economía.

¿Con un Ministerio de la Formalización?

No sé si un ministerio o si hay que reducir otros ministerios, soy enemigo de ampliar el aparato estatal. Si se crea un Ministerio de la Formalización habría que reducir otros ministerios. Hoy por hoy uno de los objetivos de cualquier gobierno debe ser la formalización.

Algunos gremios empresariales emitieron un comunicado que pedía trabajar más por la seguridad ciudadana y definir la situación de Petroperú.

Comparto plenamente ese pronunciamiento. Necesitamos enfrentar la inseguridad ciudadana, la corrupción, la informalidad y descentralizar adecuadamente el Perú. Lo de Petroperú es muy puntual porque demanda muchos recursos del Estado. Como dijo el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, si siguen los mismos no se solucionará el problema. Se necesita hacer una cirugía mayor en Petroperú, para no seguir subsidiando a una empresa ineficiente, que ha hecho malas inversiones. Al señor Oliver Stark lo dejaron ir. Él y el directorio que presidía estaban haciendo un buen trabajo, querían profesionalizar a la empresa.

Pero también hay empresas privadas con prácticas mercantilistas, que abusan de sus trabajadores, ¿por qué no hay filtros?

Allí está la labor del Estado, de fiscalizar. Creo que el Ministerio de Trabajo tiene una responsabilidad. Me solidarizo con los trabajadores que son abusados, creo que el equilibrio de una economía está en capacitar a los trabajadores, en tratarlos bien, pagarles bien. Si hay empresas que están abusando de sus trabajadores, les tiene que caer todo el peso de la ley. Estoy en contra de empresas privadas que se portan mal, no son la mayoría. Hay muchas empresas informales y una solución es formalizar.

¿Qué hacen los gremios con las empresas comprometidas en casos de corrupción?

En una sociedad, la ley se aplica para todos, no hay diferencia. Las empresas corruptas deben recibir todo el peso de la ley y para eso está el aparato judicial, que debería funcionar bien. Se aplica para las empresas públicas y privadas, para individuos, para organizaciones, para todos. Si queremos vivir en un mundo civilizado, todos tenemos la obligación de cumplir la ley. A los que tienen algún tipo de liderazgo y no cumplen con la ley, se les debe aplicar con más rigor la ley.

Por ejemplo está el caso de Qali Warma y la empresa Frigoinca...

Está muy mal, tiene que haber fiscalización, se debe penalizar porque jugar con la alimentación de la gente más pobre es detestable. Hay que escoger mejor a las empresas y castigar a las que se portan mal. Hay que investigar a fondo el caso del presunto suicidio del dueño de Frigoinca (Nilo Burga), suena muy extraño, pero no soy juez ni Dios para llegar a una conclusión. Es trabajo de la Policía Nacional, de la Fiscalía.

Hay ONG financiadas por fondos extranjeros que se oponen a la inversión minera, ¿qué hace el empresariado para contrarrestar esto?

La sensatez debe de primar para poder llevar el bienestar a la población. Hay que combatir a los antimineros con ideas. Tenemos que demostrar que esas organizaciones tan sesgadas como Grufides, como Marco Arana, son muy ideologizadas. No me imagino al Perú sin su columna vertebral, que es la industria minera, no me imagino al Perú sin la agroindustria, sin su turismo, sin su industria manufacturera. Creo firmemente que el sector empresarial tiene que estar presente, permanentemente, a través de sus gremios, de sus individuos. Mucha gente dice que uno sale más a los medios de comunicación, pero es porque me invitan a dar mi opinión. Muchos empresarios, lamentablemente, prefieren no hablar y no está bien. Tenemos que ser muy exigentes con la gente que no quiere dar opinión. Espacio que se deja libre, lo ocupa otro y eso no lo podemos permitir. A las ONG radicales hay que combatirlas con ideas y con presencia.

Tía María es un proyecto encaminado, ¿San Gabriel?

Tía María no está operando, pero se avanza (con Southern Perú) en la construcción. Creo que debería estar en los próximos meses. En San Gabriel (de oro y plata, en Moquegua), nosotros (Buenaventura) también estamos en construcción y esperamos ponerla en producción en setiembre de este año. Podríamos avanzar más y beneficiarnos con los precios altos, pero falta confianza. La permisología ha sido uno de los problemas serios, hay que simplificar el tema de los permisos para ser competitivos.

Roque Benavides se refirió a la salida de Rómulo Mucho del Ministerio de Energía y Minas, y señaló que la demora en la presentación del proyecto de ley Mape fue un pretexto para sacarlo del Gobierno.

“No le perdonaron que no otorgue su respaldo absoluto al actual directorio de Petroperú. Es un hombre conocedor de la industria minera del Perú”, afirmó.

Roque Benavides

Expresidente de la Confiep

Ingeniero Civil. Egresado de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP).

Administrador de empresa por las universidades de Harvard (EE.UU.) y Oxford (Inglaterra).

Empresario minero.

Expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Director de Cía. de Minas Buenaventura y de Sociedad Minera El Brocal.

