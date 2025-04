Una madre de familia fue asesinada a balazos cuando se dirigía a una bodega de la calle Los Nogales, en el sector de Bocanegra, en el Callao.

De acuerdo con información de RPP, la mujer fue identificada como Greyce Zegarra Melgar de 26 años e iba caminando con una menor de 14 años cuando fue acribillada por un hombre encapuchado.

Las cámaras de seguridad del distrito mostraron cuando el atacante siguió a Zegarra Melgar y le disparó en la espalda, posteriormente, remató a la mujer.

El delincuente huyó y subió a una camioneta que lo esperaba metros más adelante.

La madre de la fallecida contó que su hija deja en la orfandad a dos niños y dijo desconocer los motivos del ataque contra su hija.

“Pongo las manos al fuego por mi hija. Era una muchacha tranquila, sana y se dedicaba a sus hijos”, expreso al referido medio.

“No sabemos nada. No se sabe nada. Tienen que pagar las personas que le hicieron este daño a mis nietos; y a mí, porque me dejan marcada para toda mi vida”, añadió.