Alberto Otárola dejó en claro que él no le tiene miedo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y aseguró que continuará diciendo la verdad a pesar de que a la mandataria le moleste.

“No se trata de revelar secretos de Estado, que no lo voy a hacer, ya que tengo la obligación constitucional de mantener en reserva algunos asuntos de Estado. Pero yo no voy a mentir. No soy un mentiroso. Si se molesta conmigo porque digo la verdad, que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI. (...) Que sepan que los actos generan consecuencias”, declaró para Infobae.

El expremier señaló que tiene pruebas y testigos de que la mandataria estaría ordenando de que se le perjudique en investigaciones fiscales y policiales. Por ello, le recomendó a Boluarte sustituir el verbo odiar por el de gobernar.

“Ella cree que soy la bestia negra, el responsable de todos sus males. Y aprovecho este momento para sostenerlo firmemente: yo no tengo sus cuentas iCloud, no me reúno con sus exasistentes, no conozco a (Harvey) Colchado ni a Marita Barreto”, sostuvo.

En ese sentido, Otárola dice que la jefa de Estado es responsable del Gabinete Ministerial que la acompaña.

“Ella es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como Ministro del Interior, y a un fantasma como primer ministro. Que asuma las consecuencias y sustituya el verbo odiar por el de gobernar”, expresó.