Preocupa mucho que no se trabaja para reponer reservas mineras que garanticen la producción para dentro de 10 o 15 años, señaló a Correo Daniel Palomino, especialista en el tema minero.

Ello, porque el ruido político del último semestre paralizó un gran número de operaciones de exploración, lo que ahuyenta el futuro minero del Perú.

“Las señales dadas, de julio a diciembre, afectarán la competitividad de Perú como país minero. El país debe ofrecer estabilidad política, económica y social para ser atractivo al mundo”, indicó.

Pero, según dijo, en el segundo semestre pesó la inestabilidad, a todo nivel, lo que pasará factura a la minería.

Agregó que Perú es un país de desconfiados porque la población no confía en sus instituciones ni en las autoridades ambientales; el Estado no confía en las empresas y la población no confía ni en el Estado ni en las empresas.

“Esperaría que el Estado haga un poco de pedagogía y no desinforme como lamentablemente pasó en los últimos meses. No es aceptable que la primera ministra (Mirtha Vásquez) anuncie el cierre arbitrario de unidades mineras. Luego, se trató de maquillar el mensaje, de justificar lo injustificable”, indicó.

Ello, refirió, genera mucha inseguridad porque la ley es bastante clara, que todo proyecto minero debe tener un cierre de mina que se puede modificar. “Si se dice que se prohíbe toda ampliación, significa que la ley esta pintada. Este tipo de actitud resta y el inversionista piensa dos veces antes de traer su capital al Perú donde las leyes dicen una cosa y las autoridades dicen otra”, explicó.

Conflictos

Según comentó Palomino, el 2021 deja al sector minero con una profunda preocupación. “Pero, preocupa mucho más que, probablemente, en el 2022 siga la proliferación de conflictos sociales motivados por agentes antimineros, de gente que patrocina a la población, que lamentablemente está desinformada”, manifestó el experto en temas mineros.