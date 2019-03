Nueva modalidad ​de estafa a través de 'apps financieras', alientan a invertir en el mercado

Síguenos en Facebook

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió la identificación de una nueva modalidad de estafa, que usa como 'fachada' la venta de softwares o aplicaciones financieras a través del cual el usuario va aprender, supuestamente, a invertir en el mercado valores o de monedas.

" Existen esquemas en la que a través de reuniones o eventos (los estafadores) venden la idea de un 'negocio revolucionario' ofreciendo la venta de un softwares o aplicativos por el cual se va aprender a invertir en el mercado de valores o de monedas, lo que se llama Forex", explicó a Gestión.pe el jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS, Carlos Cueva .

Sin embargo los estafadores ofrecen 'más ganancias' si se introducen a más personas al 'negocio' similar a un esquema de estafa piramidal. "A partir de estos eventos tratan de motivar a la gente a este tipo de 'negocios' con un paquete de inversión incluido, cuando en la práctica la soñada inversión no existe o va a parar al bolsillo de los estafadores", acotó.

Cueva indicó que si bien existen negocios lícitos que venden softwares o aplicaciones financieras; existen otros que aprovechan de la credibilidad que tienen estos apps para delinquir.

"Debe llamar la atención aquellas apps que ofrecen ganancias extraordinarias si se suma a más personas al negocio, ya que ahí se pierde el objetivo de la venta de lo intangible sino que es usado como un pretexto", argumentó el representante de la SBS.

Si bien se ha identificado casos, lamentablemente no se ha procedido a la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, ya que muchos de los afectados no lo hacen por temor o por vergüenza, y consideran que el monto perdido no se va a recuperar.