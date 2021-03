La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) aseguró este jueves que el sector privado estará en capacidad de adquirir hasta 20 millones de dosis de vacunas desde julio de este año, una vez que haya pasado la escasez del producto que existe actualmente ante la alta demanda de los países.

“En julio van a haber mucho más ofertantes de vacunas y, no sé si irá a sobrar, pero sí estamos segurísimos, porque nosotros como institución hemos recibido ofertas, de julio para adelante sí van a haber vacunas para el sector privado. A mí me hablan de 20 millones”, dijo Ricardo Márquez, presidente de la SNI, en declaraciones a RPP.

Sin embargo, el empresario aclaró que en el actual contexto no sería posible que las empresas puedan comprar las vacunas.

“Si vemos lo que está sucediendo hoy en el mundo, no hay la vacuna para los privados, a pesar de que yo tengo colegas que me han presentado propuestas de Gamaleya, pero yo veo que no hay despachos a los privados”, sostuvo.

Márquez también pidió que no se “politice” el tema de si deberían poder o no comprar las vacunas dado que el problema radica en la falta de stock de los laboratorios.

“Nosotros lo que pedimos es que seamos conscientes que esto es un tema netamente de oferta y demanda, no lo metamos al tema político porque, es correcto, estamos todo preocupados”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

En febrero se registraron más de 5 000 muertes por COVID-19