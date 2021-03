El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que si llega a ser Gobierno luego de las elecciones generales del 11 de abril, se enfocará en eliminar el enfoque de género en los planes de educación, algo que calificó como una “ideología que destroza a las familias, la vida y la inocencia de los niños”.

“ Toda la doctrina de género, que viola los derechos de la niñez, evidentemente va a ser exterminada y lo digo con todas sus letras. Ese enfoque de género es una ideología que destroza a las familias, la vida y la inocencia de los niños”, dijo en una entrevista publicada hoy en El Comercio.

En esa línea, López Aliaga defendió la posición que tuvo su candidata a la primera vicepresidencia, Neldy Mendoza, quien dijo que la violencia de género es responsabilidad de la actitud que tiene una mujer violentada. “Probablemente nosotras no hemos aprendido a relacionarnos con las demás personas y quizás hemos favorecido a que salga lo peor de esa persona y no lo mejor”, fue lo que señaló en una conferencia virtual en el 2020.

Al respecto, el candidato de Renovación Popular aseguró que son declaraciones “fuera de contexto” porque fueron parte de una conferencia de más de una hora de duración.

“La señora Mendoza tiene una casa de acogida justamente para las señoras que han sido maltratadas y golpeadas, ella hace lo que no hace el Ministerio de la Mujer, que no ha hecho ninguna casa de acogida decente […] A Neldy Mendoza mírala por sus actos, es una de las pocas que ha hecho hogares de acogida, que será una política de Estado nuestra”, indicó.

Rafael López Aliaga insistió que su propuesta se basa en la “defensa de vida” y que toda decisión sobre la vida de los seres humanos se deberá hacer dentro de la familia.

“En el partido, en general, tenemos clarísimo, que el Estado no tiene por qué meterse en lo que es la decisión de una familia de enseñarle a su hijo en casa sobre los métodos que desee. A mí mi padre me explicó muy bien a la educación sexual a los siete años. Rápidamente, cómo vienen los niños al mundo, cómo se usa un preservativo, me explicó todo. Tenemos que hacer escuela de padres y que sean ellos los responsables de enseñarle sexualidad a sus hijos”, indicó.

“Que el Estado se meta con ideologías y que esté violando el derecho a las familias de educar a sus hijos, eso no, sobre mi cadáver se lo digo”, añadió.

Por último, al ser consultado sobre algún posible vínculo que tiene Renovación Popular con el grupo autodenominado como “La Resistencia”, López Aliaga negó que haya algún tipo de conexión, a pesar de que su partido, cuando todavía se llamaba Solidaridad Nacional, llevó como candidato al Congreso en el 2020 a Juan José Muñico Gonzáles, activo miembro de esta agrupación.

“[Es un hecho, usted llevó como candidato al señor Maelo. ¿Tiene relación o no con La Resistencia?] La respuesta es no, enfáticamente no”, aseguró.

