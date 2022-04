Los conflictos sociales en torno a los proyectos mineros de Las Bambas (Apurímac) y Cuajone (Moquegua) generan pérdidas de US$ 14 millones diarios, aseguró la directora de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Angela Grossheim.

“En el caso actual de Cuajone estamos hablando de US$ 5 millones diarios y, hasta la fecha, va US$ 250 millones y junto con Las Bambas estaríamos hablando de US$ 14 millones diarios. Si se generan más conflictos, esta suma se incrementará”, advirtió Grossheim en canal N.

Agregó que, el año pasado, hubo pérdidas de US$ 600 millones solo en conflictos mineros.

Con respecto a los puestos de trabajo perdidos, la representante del gremio minero y energético ratificó que son 10,000 empleos directos y 80,000 indirectos por los conflictos en Las Bambas y Cuajone.

Asimismo, Grossheim sostuvo que ven con mucha preocupación la pasividad con la que el Gobierno enfrenta y aborda los conflictos sociales.

“En el caso de Las Bambas es supuestamente por unos incumplimientos que hasta ahora la comunidad no ha podido sostener. Esperamos que con el diálogo se logre consensuar los temas en discusión. En Cuajone ya van más de 53 días paralizados en los que las comunidades reclaman en base a unos supuestos terrenos que serían de su propiedad y han afectado a 5,000 pobladores”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso ha dado luz verde al dictamen que permite a los afiliados a las AFP retirar de nuevo parte de su fondo de pensiones. ¿De qué trata? ¿Cuál es el camino para que se convierta en ley? Aquí te contamos todos los detalles.