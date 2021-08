La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y Petróleo (SNMPE) sostuvo que el sector está abierto a discutir y revisar los contratos de estabilidad tributaria con el nuevo gobierno de Pedro Castillo, aunque resaltó que está en juego la “competitividad” del país.

Perú, como el segundo mayor productor mundial de cobre, tiene actualmente acuerdos que han congelado impuestos en seis grandes proyectos, pero la gestión del presidente Castillo, que asumió a fines de julio, planea revisar los contratos en busca de más fondos fiscales para financiar programas sociales.

“En realidad siempre se puede conversar, más aún cuando la autoridad lo pide, pero hay que tener presente que las compañías han hecho inversiones sobre la base de un acuerdo”, dijo Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, en la agencia Reuters.

Desde la década de 1990 se ha suscrito hasta 25 contratos de estabilidad tributaria, destinados a proteger a los inversores de la agitación política o económica. Los expertos afirman que estos acuerdos han permitido un buen escenario para el desarrollo de las minas más grandes en Perú.

“Siempre hay espacio, pero uno debe ser consciente de que lo que está en juego es la competitividad del país (...) En los próximos cinco años hay proyectos por alrededor de US$ 20,000 millones, eso no hay que dejarlo, no deberían irse a otros países”, refirió el también CFO de Southern Copper Corp.

Cabe señalar que en Chile, el mayor productor mundial de cobre, legisladores de izquierda también buscan aumentar los impuestos a los mineros, en momentos en que los altos precios han impulsado las ganancias de las firmas mineras y también los ingresos fiscales.