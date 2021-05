Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) recibieron 130.070 reclamos de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional durante el primer trimestre, informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Según el boletín estadístico Sunass en cifras, las EPS con más reclamos, por cada 10.000 conexiones activas, fueron Semapach Chincha (1226.51), EPS Tacna (998.80), Seda Cusco (827.19), Emapa San Martín (812.44) y Emapa Pisco (803.38).

La mayoría de los reclamos (69%) fueron de tipo comercial, por facturación o consumo elevado, fraccionamiento de los recibos, entre otros.

Asimismo, los reclamos operacionales (31%), fueron por falta de agua en la zona, falta de conexión domiciliaria, problemas con el alcantarillado, aniegos por roturas de tuberías de agua o tuberías de desagüe, entre otros.

Apelan

La Sunass señaló que las EPS con más apelaciones, por cada 10,000 conexiones activas, fueron Emapa San Martín (56.59), Seda Cusco (46.66), Sedalib Trujillo (32.88), Seda Ayacucho (29.39) y Sedapar Arequipa (20.48).

Del total de 5,276 recursos de apelación presentados por los usuarios, cuyos reclamos fueron denegados por las empresas y derivados a la Sunass para que los resuelva en segunda y última instancia, 2,649 fueron resueltos a favor del usuario y 1,032 a favor de la EPS.

Además, se realizaron 322 conciliaciones entre los usuarios y las EPS y 1,273 apelaciones fueron declaradas inadmisibles, extemporáneos, entre otros.

Sanciones

El ente regulador indicó a su vez que, durante el primer trimestre del año, emitió 22 sanciones a las empresas prestadoras.

El 64% de EPS fueron sancionadas por incumplir las medidas correctivas, el 23% por no desembolsar fondos de reserva, 9% por incumplir metas de gestión y 4% por no informar a la población y no comunicar a la Sunass sobre los cortes programados e imprevistos del servicio de agua potable.

