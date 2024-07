El prolongado invierno favorecerá las ventas en Gamarra, señala Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra. En entrevista con Correo pidió a la presidenta Boluarte hacer cumplir la ley de compras estatales para que unas 100 mil mypes se reactiven y generen empleos y recordó que el Estado tiene un fondo de S/15,000 millones para comprar servicios y bienes.





¿Cómo está la campaña de invierno 2024 en Gamarra?

El frío ayuda a reactivar al sector. En 2023 tuvimos dos problemas. En Lima no hubo invierno y el norte tuvo una seria crisis por el clima. Esto nos generó pérdidas de al menos 20% de la campaña mayorista. En Lima no hubo invierno, nos generó 20% de pérdida adicional.





¿Las pérdidas son en producción y ventas?

Tenemos dos tipos de clientes. Uno nos compra las prendas terminadas, al por mayor, y luego comercializan al por menor. El otro cliente son las mypes que fabrican y comercializan su propio producto y otros que fabrican lo que les pide el cliente. El sector textil y confecciones tiene unas 90,000 empresas y el 99.9% son microempresas. En 2023 hubo una caída de la producción de 40%, 20% por problemas de clima, en el norte y 20% en Lima, donde se fabricó ropa para invierno y no hizo frío. Se espera que en el segundo semestre mejore, que se recupere el sector productivo, de la manufactura y la producción de prendas de vestir.





¿Cuáles son las expectativas por la campaña de Fiestas Patrias?

Nosotros medimos por temporadas y la campaña otoño-invierno está ayudando a dinamizar las ventas; cada semana se están renovando los stocks, según la demanda. Esta campaña representa casi el 50% de nuestras venta y ponemos todos nuestros esfuerzos y esperanza para que las ventas de junio y de julio ayuden a compensar las pérdida registradas entre enero y abril de este año. Nuestras expectativas son que en el segundo semestre superemos el 50% de las ventas totales del año.





Gamarra no se rinde...

Los empresarios están respondiendo. Lo bueno de tener una industria en Perú es que los empresarios tienen la capacidad operativa, la mano de obra calificada y la capacidad productiva. Pueden responder de inmediato a la demanda del merado y de sus clientes especiales, aplicando la tendencia de la moda mundial, tenemos una ventaja competitiva, no necesitamos esperar la llegada de un barco para atender la demanda.





¿Qué novedades tienen sobre las compras estatales?

Las compras estatales forman parte de una serie de demandas que tiene el sector productivo de las mypes, sobre todo la manufactura, que es muy dinámica en la generación de empleos. Las demandas se enfocan en reactivar a las mypes. Una de ellas es el acceso a créditos baratos y que no se concreta, a pesar de medidas del Ejecutivo, que no tienen impacto en las mypes. La otra demanda es el cumplimiento de una norma. Desde hace años hay una ley que dispone que el 40% del total de las compras estatales sea atendida por las mypes manufactureras. Si solo se cumpliera esta ley se reactivarían 100 mil mypes y ayudarían a generar 1 millón de trabajos en un año. Pedimos a la presidenta Dina Boluarte que haga cumplir la ley. No tiene que hacer nada extraordinario, no tiene que pedir un presupuestos extraordinario ni gastar de las arcas del Estado porque existe un fondo de S/15,000 millones, repartidos en diferentes entidades estatales, principalmente ministerios, para hacer sus compras todos los años. Es dinero que no llega a la gente que quiere vender sus productos y reactivarse, es dinero que se debe haber quedado en los intermediarios, en las coimas, en la corrupción, que ya todos conocemos.





¿Qué hacer?

La presidenta Boluarte, sus ministros, los gobiernos regionales, deben cumplir la ley para tener una verdadera reactivación económica. En su mensaje por Fiestas Patrias del año pasado, la presidenta anunció compras por más de S/500 millones que no se ejecutaron. Hay una demanda del Ministerio de Defensa de cuatro millones de prendas, pero no tiene presupuesto; si el presupuesto no está en el Ministerio de la Producción (Produce), no existe. El Ministerio del Interior, entiendo, ha demandado S/500 millones, pero no tiene presupuesto, que depende del Ministerio de Economía, que debe transferir al Produce para que se activen los núcleos ejecutores y puedan comprarles a las mypes. También se ofreció comprar kits escolares, estamos en julio y recién este mes saldría la convocatoria por unos S/290 millones, que ya será para el próximo año.