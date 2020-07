Por Javier Artica

El tema de la membresía se puso en la ‘balanza’ una vez más cuando la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) propuso que las entidades financieras deben contar como mínimo con una tarjeta que no cobre comisión. ¿Pero por qué se paga?

El experto financiero de Pacífico Business School, Jorge Carrillo, comentó que esta membresía anual es un costo que cobran los bancos por el servicio de gestionar los beneficios que se brindan de acuerdo al tipo de tarjeta como, por ejemplo, la administración de programas de recompensa (puntos o millas).

“En la práctica el cobro es para que no saques una tarjeta sin la necesidad de tenerla, porque al banco le cuesta emitir entre US$ 40 y US$ 50 por cada una. Entonces, una forma de cobrarte ese gasto es con la membresía”, sostuvo el profesor de Pacífico Business School.

En este sentido, hay entidades que no cobran esta comisión y otras que llegan a los US$ 1.000 (3.540 soles al 8 de julio), según información recabada de sus páginas web.

Además, otros bancos ofrecen liberar el pago de este concepto, siempre y cuando se utilice la tarjeta de crédito todos los meses. El Banco Azteca no está incluido en los cuadros adjuntos dado que sus tarjetas Visa y Mastercard no registran cobro de membresía en la página web de esa entidad.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Jorge Carrillo sostuvo que a veces la gente “tiene tarjetas como si fueran figuritas” y no las usan. Por ello, brindó estas recomendaciones:

No sacar tarjetas en vano. “ Una persona no debería tener más de dos: una para el sueldo y otra de casa comercial para ofertas ”.

”. No tener tantas líneas de crédito porque aumenta el riesgo financiero personal.

Usar la tarjeta inteligentemente con créditos directos para que no la institución no cobre intereses.

Si va a fraccionar es solo para cuotas sin intereses o un monto fuerte por emergencia. “Las compras del día a día no entran acá, sino va a desbalancear su presupuesto”.

En los siguientes cuadros verá algunas de las membresías anuales que cobran los bancos a las personas naturales por las tarjetas de crédito.