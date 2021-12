¿Has pensado en hacer un testamento? ¿Crees que es muy engorroso hacerlo? Nada de eso, hacer un testamento es una forma ordenada de distribuir un patrimonio a sus familiares y no es complicado. En esta nota te explicamos lo que tienes que hacer y debes tomar en consideración para dejar una herencia.

En el Perú no se acostumbra a dejar las cosas en orden con un testamento, por ello es alta la cifra de solicitudes de sucesión intestada, un trámite que realizan los deudos para recibir legalmente cualquier herencia, cuando el propietario muere sin dejar testamento o este fue declarado nulo.

De enero a noviembre de 2021 se han registrado 7,901 testamentos ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), de acuerdo con las cifras proporcionadas por la entidad a este medio. En el 2020 la cifra fue de 5,609; y en 2019, 7,985.

En los 11 meses de 2021, en el contexto de la pandemia, por el contrario, se registraron 175,489 solicitudes de sucesión intestada ante la entidad, de las cuales más de 69 mil se presentaron en Lima. En 2020, se efectuaron 94,591; y en 2019, 104,963.

¿QUÉ ES UN TESTAMENTO?

El testamento es un acto unilateral y solemne por el cual una persona manifiesta su voluntad para decidir la manera de ordenar y distribuir su patrimonio.

TIPOS DE TESTAMENTO

Hay diversos tipos de testamento, explica el decano de Colegio de Notarios de Lima (CNL), Carlos Enrique Becerra Palomino:

Cerrado: lo hace el testador a manos o máquina y lo introduce en un sobre y los entrega cerrado al notario en presencia de dos testigos. Para abrirlo se debe citar a una audiencia, luego de su fallecimiento.

lo hace el testador a manos o máquina y lo introduce en un sobre y los entrega cerrado al notario en presencia de dos testigos. Para abrirlo se debe citar a una audiencia, luego de su fallecimiento. Por escritura pública: el testador acude a la notaría con dos testigos y le dicta su voluntad al notario. Es el más recomendable. Se aplica de manera inmediata.

el testador acude a la notaría con dos testigos y le dicta su voluntad al notario. Es el más recomendable. Se aplica de manera inmediata. Ológrafo: está escrito a mano por el testador y se entrega al Poder Judicial. Para abrirlo, los familiares deben llevarlo al notario para que lo protocolice. El proceso es largo y demora uno o dos años. No es recomendable.

está escrito a mano por el testador y se entrega al Poder Judicial. Para abrirlo, los familiares deben llevarlo al notario para que lo protocolice. El proceso es largo y demora uno o dos años. No es recomendable. Especiales como el marítimo, aéreo o militar: son testamentos que el testador otorga con carácter provisional hasta que llegue a su destino. Se deben regularizar.

¿QUÉ TIPO DE TESTAMENTO UTILIZAN MÁS LOS PERUANOS?

El testamento más utilizado por los peruanos es el otorgado por escritura pública, debido a que incurre en menos error y su aplicación es inmediata. Este debe ser inscrito ante la Sunarp, mediante el Sistema de Intermediación Digital de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SID-Sunarp). Esta plataforma tecnológica posibilita a los notarios tramitar el procedimiento registral de forma.

¿CÓMO HACER UN TESTAMENTO?

Para hacer un testamento debes seguir los siguientes pasos:

El testador o propietario actual de los bienes debe acudir con dos testigos a la oficina del notario. En algunos casos, por motivos de salud, el notario puede ir a la casa del testador. (Los testigos no pueden ser familiares del testador ni de los beneficiarios del testamento. Los testigos pueden ser familiares entre ellos, pero no cónyuges).

El testador debe estar lúcido.

El testador debe presentar DNI, pasaporte o carné de extranjería.

La notaría debe comprobar de forma biométrica la identidad del testador.

El testador le dicta al notario su voluntad. Se puede hacer a mano o a máquina.

Colocar fecha y firma en el testamento.

Nota: no es requisito indispensable acreditar con documentos un bien, salvo que quiera adjudicar en vida su patrimonio.

De enero a noviembre de este año se han registrado 7,901 testamentos ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Foto: CNL)

¿CUÁNTO CUESTA HACER UN TESTAMENTO?

Los costos dependen de la notaría, pero puede estar un promedio de S/1,500, indica el Colegio de Notarios de Lima.

¿CÓMO SE REGISTRA UN TESTAMENTO?

Para registrar un testamento, una vez que esté aprobado, el notario debe solicitar su inscripción, a través del Sistema de Intermediación Digital de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SID-Sunarp) ttps://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html. Esto debe indicar:

Informar fecha del otorgamiento del testamento.

Nombre del testador.

Nombre de los testigos.

Nombre del notario.

No se pude hacer referencias al contenido del testamento.

La tasa registral por la inscripción de un testamento es de S/22. El plazo de inscripción es de tres a siete días hábiles.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA HACER PÚBLICO EL CONTENIDO DEL TESTAMENTO?

El contenido del testamento se revela cuando fallece el testador o propietario de los bienes. Cuando la persona perece, el notario nuevamente, mediante el SID Sunarp, solicita la inscripción del parte notarial de la ampliación de testamento. Es en esta etapa en la que se hacen públicas todas las disposiciones testamentarias.

¿PUEDO BENEFICIAR A QUIÉN DESEE EN MI TESTAMENTO?

No. El decano de Colegio de Notarios de Lima (CNL), Carlos Enrique Becerra Palomino, explicó a este medio que “por más quiera testar libremente, no va a ser posible”. “El testamento permite ordenar en vida la sucesión, pero debe respetar la legislación. Los hijos, cónyuge y el concubino son los herederos forzosos. Los padres serán excluidos si hay hijos”, aclara.

Advierte, que “por más que uno quieras testar libremente, no va a ser posible. Lo más probable, en estos casos, es que el testamento no se haya hecho bien por desconocimiento de la ley y se tenga que solicitar una sucesión intestada”. Esto ocurre, añade, sobre todo, cuando se trata de un testamento cerrado porque cuando es abierto, el notario puede aconsejar que cosas están o no de acuerdo con la ley peruana.

¿CÓMO SABER SI MI FAMILIAR DEJÓ UN TESTAMENTO?

Uno puede averiguar si su familiar fallecido dejó o no un testamento de la siguiente forma: