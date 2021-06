La Asociación de Exportadores (ADEX) manifestó que es necesario reforzar la labor de PromPerú y de las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior (OCEX) para atraer nuevos clientes que privilegien la calidad de los productos sobre el precio del sector textil-confecciones de nuestro país.

Precisó que un trabajo en conjunto permitirá nivelarse con otros competidores mundiales y aprovechar las oportunidades que existen en las mismas condiciones.

“Un trabajo estructurado con las autoridades permitirá mejorar la competitividad de las empresas de la cadena textil-confecciones, nivelando el piso con otros competidores mundiales y aprovechando las oportunidades que ya están surgiendo a raíz de la recuperación económica de EE.UU., su principal mercado”, señaló César Tello, presidente del Comité de Confecciones de ADEX.

Durante la clausura del XVII de Foro Textil Exportador, indicó que, a abril de este año, solo 10 marcas mundiales (compradores internacionales) concentraron cerca del 40% del total de los despachos peruanos, mientras que al cierre del 2020 ese porcentaje fue del 50%.

“Países del Asia y Centroamérica ofrecen una serie de beneficios a su sector exportador, por lo que confiamos que las nuevas autoridades gubernamentales se muestren abiertas al diálogo y brinden los espacios a fin de comentarles sobre la situación de la cadena textil-confecciones”, sostuvo.

Tello explicó que ambos sectores pueden recuperarse rápidamente debido a que en los primeros cuatro meses del año superaron en 49.9% el monto del mismo periodo del 2020 y ya están al mismo nivel que el 2019.

“La tendencia es positiva, la mayor parte de las empresas tienen buenos pedidos y este 2021 se sobrepasará las cifras prepandemia (US$ 1,356 millones en el 2019)”, enfatizó.

Mucho por crecer

El representante del gremio señaló que la meta es superar los US$ 2 mil millones reportados en el 2008 y 2012, más aún si países como EE.UU. ofrecen mucho margen para crecer al importar del mundo prendas de vestir por más de US$ 80 mil millones al año, de los cuales US$ 40 mil millones son de algodón, nuestro producto bandera.

“Perú exporta a ese mercado alrededor de US$ 600 millones al año, hay un techo mayor no solo en lo que respecta las prendas de algodón, sino en las sintéticas en las que ya estamos incursionando”, comentó.

El empresario resaltó la importancia de la cadena-textil en la recuperación económica y creación de empleos formales, mayoritariamente juveniles y femeninos. “EE.UU. está creciendo e incrementando sus compras. Debemos aprovechar esa ola, hacerla permanente y volvernos más competitivos, pero necesitamos un marco de neutralidad y mejorar políticas, fiscales, laborales y tributarias para volvernos competidores de talla mundial”, agregó.

Aseveró que el trabajo debe ser complementado con una reingeniería en los procesos con el propósito de mejorar la competitividad. Asimismo, reforzar el orgullo por nuestro algodón y tejidos, por su tradición milenaria de más de 5 mil años.

Premiación

Durante la clausura del Foro Textil, la institución gremial otorgó tres reconocimientos a las empresas y funcionario público más destacados del 2020. En la categoría ‘Empresa Innovadora’, el galardón fue para D’Perú Textil por sus buenas prácticas de reciclaje y sostenibilidad.

Como funcionario público fue reconocida la presidenta de PromPerú, Amora Carbajal, por su enorme esfuerzo en promover la fibra de alpaca en grandes marcas europeas; y como empresario del año, el representante de Topy Top S.A., Manuel Flores, por su gran apuesta en la reinversión de su representada en el rubro de la moda.

