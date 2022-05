Atención Perú. Este viernes 6 de mayo a las 03:00 p.m. hasta el lunes 9 de mayo a las 08:30 a.m., no se podrán realizar transferencias interbancarias inmediatas, debido a que la plataforma que utiliza la Cámara de Compensación Electrónica será modernizada, por ende no se podrán hacer estos envíos de dinero entre distintos bancos en el país, así lo informó el ente encargado.

Es decir, si una persona envía dinero a otro banco el viernes 6 de mayo luego de las 3:00 pm a través de una transferencia interbancaria inmediata, esta llegará a su destino el lunes 9 de mayo luego de las 8:30 am. “No será posible registrar de manera inmediata las transferencias ni pagos entre entidades bancarias distintas, sino solo de manera diferida”, indicó la Cámara de Compensación Económica.

Las personas que acostumbran a enviar dinero a través de las transferencias interbancarias deberán tener en cuenta los siguientes puntos, ya que se verán afectados los siguientes personajes:

Personas que tienen previsto hacer una transferencia entre cuentas de dos bancos distintos entre el 6 de mayo a las 03:00 p.m. y el lunes 9 de mayo a las 08:30 a.m.

Personas que tienen una tarjeta de crédito asociada a un banco cuya fecha de pago es entre el 6 y 9 de cada mes, y suelen pagarla a través de una cuenta de otro banco.

Personas que tienen un crédito con un banco cuya fecha de pago es entre el 6 y 9 de cada mes, y normalmente lo pagan con una transferencia de otro banco.

Cabe mencionar que la Cámara de Compensación Económica lamentó los inconvenientes que se generarán debido a la medida de la suspensión de las transferencias interbancarias. “Lamentamos los inconvenientes que ello pueda acarrear e instamos a tomar las precauciones del caso. Ante cualquier consulta, por favor contacte a su banco”, señalaron.

¿Qué es una transferencia interbancaria?

La transferencia interbancaria es el traspaso de dinero de una entidad financiera a otra, es decir de un banco a otro. Esta acción normalmente demora minutos (siempre y cuando sea antes de las 2pm y del banco) sino, hasta un día hábil teniendo en cuenta los horarios establecidos por cada entidad bancaria.